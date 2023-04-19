Касымбек: Новый генплан Астаны до 2035 года будет принят в этом году

Женис Касымбек. Фото: t.me/aqorda_resmi

На совещании с президентом Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны заявил, что в этом году будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Касымбека, упор в новом генплане Астаны будет сделан на "комфортную среду", улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Напомним, в декабре прошлого года экс-аким Карагандинской области Женис Касымбек стал акимом Астаны.

В этом месяце глава государства принял нового акима Астаны. Он доложил Токаеву о ходе строительства объектов систем жизнеобеспечения, социальных объектов, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, завершении объектов долевого строительства, проведении газификации и благоустройстве города.

А недавно аким столицы заявил, что с этого года в Астане запрещено строительство ЖК без собственного встроенного паркинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017351-kasymbek-novyy-genplan-astany-do-2035-goda-budet-prinyat-v-etom-godu/