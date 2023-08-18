Акимат Астаны вновь опубликовал список недобросовестных застройщиков

Строительство. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Список недобросовестных застройщиков был опубликован на официальном сайте акимата Астаны - ряд компаний не имеет необходимых документов для строительства объектов.

"На территории города без разрешительных документов по данным на начало года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство. В их числе – ТОО Nagoya, группа компаний Tumar Group, группа компаний GALAMAT, строительная компания G-Park, ТОО Granite", – сообщили в акимате.

В настоящее время по остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.

Управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города было направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде; по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований; 8 решений судов не вступили в законную силу; 42 решения суда находится на исполнении в Департаменте юстиции Астаны.

Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве", отметили власти города.

В акимате напомнили, при каких условиях стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков:

получения гарантии Единого оператора жилищного строительства; участия в проекте банка второго уровня; привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).

Со списком недобросовестных застройщиков можно ознакомиться здесь (при нажатии начнется загрузка).

На сайте "Электронного правительства" говорится, что, согласно закону РК "О долевом участии в жилищном строительстве" от 7 апреля 2016 года, долевое участие в жилищном строительстве – это отношения сторон, основанные на договоре о долевом участии в жилищном строительстве.

Простыми словами: вы платите деньги, а вам строят и передают жилье.

Дольщик – физическое лицо (за исключением временно пребывающих иностранцев) или юридическое лицо, заключившее договор о долевом участии в жилищном строительстве с целью получения доли в жилом доме (жилом здании).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033085-akimat-astany-vnov-opublikoval-spisok-nedobrosovestnyh-zastroyschikov/