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Более 85 млн тенге собрали читатели NUR.KZ на помощь детям в 2024 году

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Благотворительность
Благотворительность. Иллюстративное фото: pixabay.com

В обществе существует немало вопросов, которые требуют внимания и активных действий. Один из них - помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации за рубежом, передает NUR.KZ.

Каждый год десятки, если не сотни детей в Казахстане сталкиваются с тяжелыми заболеваниями. Родители нередко принимают решение отправиться за границу, чтобы получать лечение в зарубежных клиниках, однако стоимость реабилитации или терапии в таких медучреждениях становится неподъемной ношей для многих казахстанских семей.

Выходом становятся сборы, в которых участвуют неравнодушные граждане нашей страны, а также читатели NUR.KZ, ведь мы на регулярной основе публикуем материалы о нуждающихся в помощи детях, давая возможность отзывчивым казахстанцам сделать свой вклад в спасение здоровья и даже жизней малышей.

Не стал исключением и 2024 год, когда, несмотря на все экономические и прочие трудности, наши читатели вновь не остались в стороне и не смогли пройти мимо чужой проблемы. Благодаря вашей поддержке в 2024 году было собрано более 85 миллионов тенге, которые помогли 75 детям получить необходимое лечение и реабилитацию за рубежом.

Болезни, с которыми сталкиваются эти дети, бывают крайне опасными. Например, онкология, редкие генетические заболевания и другие патологии, зачастую требующие хирургического вмешательства. Малыши с детства, а то и с рождения вынуждены бороться с недугами. А детки с ДЦП проходят массу реабилитаций, которые раз за разом помогают еще на шаг приблизиться к жизни в движении.

Удивительные истории победы

Так, например, 2-летний Асанали родился с двусторонней микротией и атрезией слуховых проходов. Жизнь семьи разделилась на до и после, но родители малыша не сдались. Они нашли врача в Америке, который дарит детям возможность слышать. Стоимость операции на одно ушко составляет более ста тысяч долларов, а потому родители обратились с просьбой оказать помощь в сборе. Часть суммы уже собрана, а в сентябре 2025 года Асанали ждут на операцию, после которой мальчик сможет услышать этот прекрасный мир.

9-летний Алан имеет диагноз ДЦП. Его мама воспитывает ребенка одна и вкладывает все силы в восстановление сына. К огромному сожалению, реабилитация и занятия у педагогов стоят огромных денег. А в этом году Алан пошел в 1 класс. Так как ребенок неговорящий и ему тяжело управлять руками, остро встал вопрос обучения. Анастасия открыла сбор на специализированный прибор для альтернативной коммуникации, стоимость которого составляет почти 1,8 млн тенге. Приобрести такой прибор помогли читатели NUR.KZ.

7-летняя Маргарита с младенчества борется с коварным диагнозом - эпилепсия. Чтобы жить без приступов, ей нужно принимать дорогостоящие препараты, которые семья приобретает препараты за рубежом. Стоят они дорого, поэтому мама девочки иногда вынуждена открывать сбор. В этот раз сумма за препарат превысила 1 млн тенге. Благодаря читателям нашего портала удалось собрать большую часть нужной суммы.

А 14-летнему Алишеру с ДЦП была необходима коляска, так как из предыдущей мальчик вырос, а стоимость новой составляла 1,6 млн тенге: сумма для мамы - фельдшера "скорой" - неподъемная. В результате в первый же день после выхода статьи милосердные казахстанцы собрали порядка 400 тысяч, а один из читателей отправил миллион тенге. Таким образом была почти полностью собрана нужная сумма всего за несколько часов!

Это - лишь малая часть историй, когда неравнодушие помогло преодолеть вызовы судьбы. К счастью, с помощью добрых сердец и совместных усилий можно преодолеть многие трудности, и вернуть детям шанс на нормальную, здоровую жизнь.

Помощь волонтеров

Важным аспектом является сотрудничество NUR.KZ с волонтерским клубом "Добрянка", поддерживающим такие семьи в самые трудные моменты. Клуб помогает в сборе и распространении информации о нуждающихся в помощи, а также уделяет особое внимание прозрачности процесса сбора и расходования средств.

Стоит отметить, что в каждом материале мы публикуем исключительно реквизиты семей тех детей, кто нуждается в лечении, и средства каждый желающий таким образом направляет напрямую их родителям.

Еще одним важным союзником является медиаволонтер, общественный деятель, заместитель акима столичного района “Нұра” Алия Абсеметова. Она активно работает над распространением информации о детях, нуждающихся в лечении, и не раз доказывала свою приверженность делу, привлекая внимание к проблемам, требующим немедленного решения.

Каждая, даже самая маленькая сумма, имеет огромное значение в борьбе за здоровье ребенка. Важно отметить, что благодаря поддержке большого числа людей, дети имеют шанс не только на лечение, но и на полноценное детство, без страха и боли.

Мы хотим выразить большую благодарность нашим читателям за неравнодушие и готовность оказать помощь в трудную минуту.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201142-bolee-85-mln-tenge-sobrali-chitateli-nur-kz-na-pomoshch-detyam-v-2024-godu/

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