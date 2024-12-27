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Эзотерика

Казахстан посетило рекордное количество туристов

Опубликовано:

Шымбулак
Шымбулак. Фото: t.me/shymbulakmountainresort

Казахстан в этом году посетило рекордное количество туристов – 11,5 млн человек. Это вдвое больше, чем в 2023. Самыми востребованными направлениями остались мегаполисы и западные регионы, передает "24KZ".

По данным телеканала, больше всего иностранных туристов в этом году приняли в Алматы –миллион 700 тысяч человек, рост за год составил 14%. Увеличились и показатели налоговых поступлений. Казна города пополнилась на 77 млрд тенге.

В профильном министерстве отмечают, цифры будут только расти. К 2027 году в мегаполисе планируют завершить строительство 30 гостиниц и такого же количества туристических объектов.

Алматинская область со множеством национальных парков тоже остается в топе самых популярных мест. Все больше гостей предпочитает отдыхать вдали от городской суеты и находят умиротворение у подножия Заилийского Алатау, на берегу озер Кольсай, Каинды и в живописных уголках Чарынского каньона.

Согласно концепции развития туристской отрасли, до 2029 года в регионе планируют развивать уникальный горный кластер.

"Алматинский горный кластер – это основная концентрация туристов. Это четверть всего турпотока страны и половина иностранных туристов. Основная стратегия по развитию горного кластера направлена на то, чтобы соединить существующие курорты, потому что они уже достигли предела своего.

Шымбулак принимает в день 12-15 тысяч туристов, тогда как его мощность рассчитана на 6 тысяч. Сейчас уже имеется концепция этого проекта, разработанная нами, ведутся переговоры с инвесторами, в том числе иностранными", - сообщил заместитель председателя правления национальной компании "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы.

В Казахстан в основном приезжают туристы из Узбекистана, России, Китая, Турции и Индии. Цели поездок разные: почти 40% гостей приезжают на отдых, 28% – по личным делам, больше 10% – для деловых встреч, меньше 5% гостей решают здесь другие рабочие вопросы.

Эксперты назвали основные козыри отечественной туриндустрии. Это выгодное географическое расположение Казахстана, разнообразие природы, богатое и уникальное историко-культурное наследие. При правильном их продвижении к 2029 году число иностранных туристов планируется довести до 15 миллионов человек, считают специалисты.

Отметим, ранее на развитие туризма в стране, а в частности, в Алматы, акцентировал внимание ранее Токаев. Тогда президент раскритиковал планы правительства по развитию одновременно 20 туристических зон во всех регионах страны, заявив, что такой подход неэффективен и приведет к распылению ограниченных ресурсов государства.

"Наиболее подходящие направления: горный кластер Алматинского региона, пляжный туризм Мангистау и Щучинско-Боровская курортная зона. Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. На город приходится четверть всего туристского потока, в том числе половина иностранных туристов. Но туристическая инфраструктура города не выдерживает растущей нагрузки.

На Шымбулаке поток посетителей в выходные и праздничные дни превышает его пропускную способность в 2,5 раза. Поэтому так важно дальнейшее развитие горнолыжного кластера, в том числе путем строительства всесезонного горного курорта в ущелье Тургень Алматинской области", - сказал тогда глава государства.

В начале года сообщалось, что порядка 4 млрд тенге правительство выделило на повышение уровня гостеприимства в Казахстане. А позже стало известно, что 58 млрд тенге будут вложены в развитие туризма Алматинской области.

Добавим также, в июле в Минтуризма заявляли, что в Алматы в скором времени может появиться новый горный курорт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2205752-kazahstan-posetilo-rekordnoe-kolichestvo-turistov/

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