"Появилась надежда": алматинка мечтает купить сыну с ДЦП прибор для обучения за 2 млн тенге

9-летний Алан из Алматы страдает ДЦП и не может говорить. Его мама мечтает приобрести ему прибор за 2 млн тенге, который позволит по глазам считывать, что пытается сказать ребенок, передает NUR.KZ.

"Моя беременность проходила хорошо, Алан родился на сроке 40 недель. Врачи не заметили, что ребенок не дышит, он получил тяжелую асфиксию во время родов. Первые двое суток у сына были судороги, но их удалось купировать.

Мы провели с ним почти месяц в реанимации. Перед выпиской Алану поставили две прививки, которые нельзя было ставить, как потом выяснилось. И все это дало тяжелые последствия", - говорит мама мальчика, Анастасия Балтабекова.

К трем месяцам у мальчика перестали работать руки и мама забила тревогу, сразу обратилась к неврологам. И только ближе к году Алану поставили диагноз "ДЦП, гиперкинетическая форма". Сейчас Алану 9 лет. За это время он научился самостоятельно сидеть, учится стоять и ходить.

"Моему счастью не было предела, когда в этом году он пошел в 1 класс специализированной школы для деток с ДЦП. Он не разговаривает, но может показать все. Знает счет, буквы. Но, к сожалению, в Казахстане нет специального обучения, нет специальной программы для неговорящих детей с ДЦП.

Учителям очень трудно работать с такими детьми. И знания оцениваются не в полной мере, так как учителя не умеют работать с ними. В этом году в центр, где Алан проходит реабилитацию, привезли аппарат "Айтрекер" для неговорящих детей с ДЦП. И у меня появилась надежда. С помощью глаз ребенок может управлять любой программой на компьютере. И компьютер через прибор озвучивает, что ребенок делает.

Он сможет решать примеры, писать, печатать на компьютере при помощи глаз и взгляда, сдавать экзамены. Эти инновационные технологии делают деток с инвалидностью полноценными. Мой сыночек сможет разговаривать при помощи этого аппарата. Читать, изучать программы. Учиться полноценно по школьной программе с учителем на дому, а в будущем - найти себе работу онлайн", - уверена Анастасия.

Мама признается, что мечтает услышать первые слова своего сына, узнать его желания, пусть даже через прибор на компьютере.

"Я воспитываю ребенка одна. У меня нет возможности приобрести этот аппарат. Государство не выдает их для неговорящих детей. Поэтому я хочу обратиться за помощью ко всем отзывчивым и неравнодушным людям с добрым сердцем и доброй душой - помочь приобрести прибор для Алана. Я вас очень прошу как мама, которая хочет услышать первые слова своего ребенка", - заключила Анастасия.

Сумма к сбору составляет 1 790 360 тенге.

Реквизиты:

Kaspi Gold : +7 777 376 98 58

4400 4302 9575 1181

Baltabekova Anastassiya (мама)

Инстаграм: @help.alan