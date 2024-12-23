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Молодой доктор сменила многотысячный город на тихую глубинку в ВКО и не пожалела

Опубликовано:

Врач общей практики
Ажар Аскарбекова. Фото: yk-news.kz

Врач общей практики после окончания медицинского университета и нескольких лет работы перебралась с семьей в маленький поселок на востоке Казахстана и не пожалела об этом, передает YK-news.kz.

Жители Тургусунского сельского округа никогда не были обделены медицинскими услугами. Однако часто за консультацией приходилось обращаться к специалистам районной поликлиники. С недавнего времени ситуация в корне изменилась: сейчас в сельской амбулатории взрослым и детям лечение не только распишут, но и скорректируют, и психологическую поддержку окажут. В селе появился свой врач общей практики.

Осенью в район Алтай переехала семья Ажар Аскарбековой. Молодой врач окончила Карагандинский медицинский университет, три года проработала в Караганде, где набралась опыта. А недавно по программе "С дипломом в село" стала работать в Тургусунской сельской амбулатории.

"Во время учебы у меня были амбициозные планы на свою профессию, я мечтала жить и работать в городах-миллионниках, таких как Астана или Алматы. Встретила свою судьбу, вышла замуж и, получив диплом, осталась в Караганде.

Медицину очень люблю, но работа в поликлинике - большой однообразный поток. Вырваться из него предложили одногруппники. Они тоже устроились по программе "С дипломом в село" на работу в сельскую местность, и им такая жизнь очень понравилась", - рассказала Ажар Аскарбекова.

Главным аргументом для врача стало то, что она сможет полноценно оказывать помощь людям, причем всем - от мала до велика. Ведь врач на селе - это не просто доктор, а еще и социальный работник, и психолог, и человек, который поможет в тяжелой жизненной ситуации. Он знает каждую семью на своем участке, осведомлен о ее заботах, проблемах и радостях.

"Я больше переживала за трудоустройство супруга, но он сказал, что для мужчины работа найдется всегда. В общем, и он, и родители поддержали. Через электронную биржу труда мы нашли, что по такой программе врачи требовались в Костанайской области и Восточно-Казахстанской.

Душа больше лежала к востоку, в сентябре мы приехали осмотреться, познакомиться с руководством больницы и администрацией. Остались под большим впечатлением от радушия, внимания и, конечно, природы. Тихое, уютное, красивое место - это было важно при принятии решения", - признается молодой специалист.

Не последнюю роль сыграла и социальная поддержка. В рамках программы молодым специалистам предоставляются подъемные, выделяется льготный кредит на жилье. Семья Ажар хоть и молодая, но уже с двумя маленькими детьми. При поддержке местных исполнительных органов они получили в Тургусуне новый дом.

"У нас есть жилье в Караганде. Свой город мы, конечно, любим. Но львиная доля времени уходит на дорогу до работы, экология опять же. Да, мы бы смогли остаться жить в городе, но, думаю, качество нашей жизни и условия были бы другими. Мы просто объективно посмотрели на это все и решили, что, если государство предоставляет возможность, стоит этим воспользоваться. Заниматься лечением можно везде, тут тоже люди живут. С выбором места мы точно не ошиблись, люди очень радушные, за период работы уже все родными стали", - поделилась Ажар Аскарбекова.

Программа по поддержке специалистов, отправляющихся в сельскую местность из городов, действует в Казахстане с 2009 года. Они получают определенные выплаты и даже льготные займы. Подобную поддержку за переезд в сельскую местность могут получить казахстанцы, которые соответствуют определенным условиям.

Стоит отметить, что некоторые граждане участвуют в программе переселения в трудодефицитные районы фиктивно, забирая деньги без переезда. Так, в Минтруда заявили о хищениях на 1 млрд тенге по программе переселения на север Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2203518-molodoy-doktor-smenila-mnogotysyachnyy-gorod-na-tihuyu-glubinku-v-vko-i-ne-pozhalela/

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