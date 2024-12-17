"Помогите собрать средства": фельдшер "скорой" из Каскелена ищет 1,6 млн тенге на коляску для сына с ДЦП

14-летний Алишер из города Каскелен Алматинской области с рождения страдает ДЦП. Мальчик растет - и коляска для его передвижения стала мала, но на новую у семьи нет средств, передает NUR.KZ.

"Моя беременность протекала хорошо, без особенностей. Роды были самостоятельные, прошли хорошо, без осложнений. Ничего не предвещало беды. Ребенок рос, хорошо набирал вес, но много плакал. Я по неопытности думала, что это норма - такой частый плач - для новорожденных.

После 40 дней мы прошли специалистов, и невропатолог посоветовал сделать УЗИ головного мозга ребенка. На УЗИ обнаружили кисту. Сказали, что она рассосется, но ребенок не держал голову, не следил за игрушкой.

В 7 месяцев, после МРТ головного мозга, Алишеру поставили диагноз "ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, ВПР головного мозга, частичная атрофия зрительного нерва", - говорит мама мальчика Тудангуль Масимова.

В год Алишеру дали инвалидность. Это был страшный удар для семьи. Силы и время мамы уходили на уход ребенка, который практически всегда бодрствовал - он спал всего два часа в сутки. Каждый день Тудангуль занималась с ним дома.

"В 2012 году я забеременела второй раз и, получив декретное пособие, мы с Алишером поехали в Китай на реабилитацию. Получили курс иглоукалывания и точечный массаж. Эта поездка дала колоссальные результаты. Приехав домой, ребенок начал переворачиваться и ходить на ходунках.

В 2014 году мы поехали в Челябинск, где сын научился держать голову и сидеть. После следующей реабилитации в 2018 году, Алишер начал лучше сидеть, укрепилась спина, он научился стоять на четвереньках. Это большие успехи для ребенка с ДЦП самой тяжелой степени. С тех пор мы ежегодно ездим на реабилитацию в Россию, Астану и занимаемся дома", - говорит Тудангуль.

Занятия нельзя пропускать, ведь без реабилитации происходит откат полученных навыков и все нужно начинать сначала. Но семья столкнулась с новой проблемой - Алишер вырос и его коляска стала ему мала.

Приобретали ее благодаря помощи неравнодушных людей, но ребенок растет, становится тяжелым - и сама коляска от долгой эксплуатации просто рассыпается на глазах, отмечает мама.

"Неоднократно мы чинили ее, но, как и все вещи, она не вечна. Перед нами теперь стоит проблема: коляска, предоставляемая государством не подходит, так как она очень широкая - рассчитана на подростков и взрослых людей, а также в ней нет крепежных ремней. Ребенок может просто выпасть из нее.

А на приобретение специализированной подростковой коляски у нас нет средств, так как все деньги уходят на реабилитацию сына. Но и коляска для нас необходима, так как ребенок много времени проводит в ней. Ведь он растет, набирает вес и скоро мне не будет хватать сил, чтобы его переносить на руках", - делится мама.

Стоимость коляски составляет 1,6 млн тенге. Это - неподъемная сумма для семьи, где воспитывает еще младшая дочь. Тудангуль работает фельдшером скорой помощи в Каскелене. Дежурить женщина может только один день в неделю, так как из-за болезни сына не может посвящать себя работе полностью.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам, ко всем добрым сердцам: помогите, пожалуйста, нам собрать средства на коляску, чтобы мы могли продолжать реабилитацию и лечение Алишера", - заключила мама.

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Halyk: 4405 6397 4675 7143

Получатель: Масимова Тудангуль Шахиевна (мама)

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