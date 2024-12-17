Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Помогите собрать средства": фельдшер "скорой" из Каскелена ищет 1,6 млн тенге на коляску для сына с ДЦП

Опубликовано:

Алишер с мамой
Алишер с мамой. Фото: из личного архива

14-летний Алишер из города Каскелен Алматинской области с рождения страдает ДЦП. Мальчик растет - и коляска для его передвижения стала мала, но на новую у семьи нет средств, передает NUR.KZ.

"Моя беременность протекала хорошо, без особенностей. Роды были самостоятельные, прошли хорошо, без осложнений. Ничего не предвещало беды. Ребенок рос, хорошо набирал вес, но много плакал. Я по неопытности думала, что это норма - такой частый плач - для новорожденных.

После 40 дней мы прошли специалистов, и невропатолог посоветовал сделать УЗИ головного мозга ребенка. На УЗИ обнаружили кисту. Сказали, что она рассосется, но ребенок не держал голову, не следил за игрушкой.

В 7 месяцев, после МРТ головного мозга, Алишеру поставили диагноз "ДЦП, спастический тетрапарез тяжелой степени, ВПР головного мозга, частичная атрофия зрительного нерва", - говорит мама мальчика Тудангуль Масимова.

В год Алишеру дали инвалидность. Это был страшный удар для семьи. Силы и время мамы уходили на уход ребенка, который практически всегда бодрствовал - он спал всего два часа в сутки. Каждый день Тудангуль занималась с ним дома.

"В 2012 году я забеременела второй раз и, получив декретное пособие, мы с Алишером поехали в Китай на реабилитацию. Получили курс иглоукалывания и точечный массаж. Эта поездка дала колоссальные результаты. Приехав домой, ребенок начал переворачиваться и ходить на ходунках.

В 2014 году мы поехали в Челябинск, где сын научился держать голову и сидеть. После  следующей  реабилитации в 2018 году, Алишер начал лучше сидеть, укрепилась спина, он научился стоять на четвереньках. Это большие успехи для ребенка с ДЦП самой тяжелой степени. С тех пор мы ежегодно ездим на реабилитацию в Россию, Астану и занимаемся дома", - говорит Тудангуль.

Занятия нельзя пропускать, ведь без реабилитации происходит откат полученных навыков и все нужно начинать сначала. Но семья столкнулась с новой проблемой - Алишер вырос и его коляска стала ему мала.

Приобретали ее благодаря помощи неравнодушных людей, но ребенок растет, становится тяжелым - и сама коляска от долгой эксплуатации просто рассыпается на глазах, отмечает мама. 

"Неоднократно мы чинили ее, но, как и все вещи, она не вечна. Перед нами теперь стоит проблема: коляска, предоставляемая государством не подходит, так как она очень широкая - рассчитана на подростков и взрослых людей, а также в ней нет крепежных ремней. Ребенок может просто выпасть из нее.

А на приобретение специализированной подростковой коляски у нас нет средств, так как все деньги уходят на реабилитацию сына. Но и коляска для нас необходима, так как ребенок много времени проводит в ней. Ведь он растет, набирает вес и скоро мне не будет хватать сил, чтобы его переносить на руках", - делится мама.

Стоимость коляски составляет 1,6 млн тенге. Это - неподъемная сумма для семьи, где воспитывает еще младшая дочь. Тудангуль работает фельдшером скорой помощи в Каскелене. Дежурить женщина может только один день в неделю, так как из-за болезни сына не может посвящать себя работе полностью.

"Я обращаюсь ко всем неравнодушным казахстанцам, ко всем добрым сердцам: помогите,  пожалуйста, нам собрать средства на коляску, чтобы мы могли продолжать реабилитацию и лечение Алишера", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4302 3604 0157

ИИН 750829401959

Карта привязана к номеру: +7 747 47 00 292 

Halyk: 4405 6397 4675 7143

Получатель: Масимова Тудангуль Шахиевна (мама) 

WhatsApp: +7 747 470 02 92

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2201117-pomogite-sobrat-sredstva-feldsher-skoroy-iz-kaskelena-ishchet-1-6-mln-tenge-na-kolyasku-dlya-syna-s-dcp/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie