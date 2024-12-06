"Медсестра показала на ушки": мальчику из Алматы с врожденной патологией нужна операция в США

Двухлетний Асанали из Алматы страдает двусторонней микротией и атрезией слуховых проходов - то есть, врожденным недоразвитием ушной раковины. Мальчику необходима операция, передает NUR.KZ.

"Моя беременность была желанной. Ни изжоги, ни токсикоза не было, даже сон был идеальный. Я скупила всю литературу про беременность, роды и воспитание детей. Я так готовилась и не предполагала, что бывают моменты, к которым ты просто не можешь быть готовым.

На 40 неделе меня положили в больницу, сделали кесарево сечение. Когда Асанали родился, медсестра сразу позвала врача, а когда он пришел, показала на ушки. Асанали диагностировали двустороннюю микротию и атрезию слуховых проходов", - говорит мама мальчика Сая Естаулетова.

По ее словам, специалисты УЗИ на скринингах ничего не видели. До родов родители даже не подозревали о диагнозе.

"До сих пор ученые и генетики не знают, что повреждает ген, почему и когда уши перестают развиваться. Возможно из-за того, что я болела - когда я узнала, что в положении, я как раз переболела ковидом и лечилась от гайморита.

После долгого двухлетнего изучения, сравнения и общения с докторами и с мамочками уже прооперированных деток, мы поняли, что единственный врач с большим количеством положительных работ и результатов это доктор Джозеф Роберсон, который оперирует в Америке, в штате Калифорния", - говорит Сая.

Она отмечает, что операция по восстановлению слуха и пластике ушной раковины на одно ушко стоит 105 200 долларов - 55 млн тенге.

"В мае 2024 года мы сделали КТ, провели ряд обследований и направили доктору. Он сообщил, что Асанали является кандидатом на операцию. Мы хотели начать сбор еще в июле, но мы потеряли свекровь. И только начали приходить в себя.

Операция назначена на начало сентября 2025 года. Мы уже внесли депозит в 5000 долларов. Прошу всех неравнодушных помочь нам собрать необходимую сумму", - заключила мама.

Реквизиты:

Kaspi gold 4400430227350169

Halyk Bank 4003 0351 3748 1920

Контактный номер: 87764888824

Instagram @help_for_asanali