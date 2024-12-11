"Идет большой общественный резонанс": почему Amanat хочет быстрее завершить исследование по переводу времени

Депутат Елнур Бейсенбаев прокомментировал заявление партии Amanat о том, что правительству нужно закончить исследование по смене часового пояса за 3 месяца, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы поставили перед правительством определенные условия о том, что они за три месяца должны закончить исследование. И мы должны уже предметно, качественно обсудить данную позицию.

В начале сентября мы заявили свою позицию правительству. После этого на расширенном заседании правительство ответило, что они будут стоять на своем решении. (…) У нас есть ряд депутатов, которые говорят о том, что "мы против".

Вчера мы провели заседание фракции - мы сказали о том, что данное решение не проанализировано, не доработано. Идет большой общественный резонанс. Более 10 млн человек говорят о том, что они против - это порядка восьми регионов", - заявил в кулуарах мажилиса депутат и исполнительный секретарь партии Amanat Елнур Бейсенбаев.

Его спросили, почему депутаты не высказывались активнее, если они были против решения правительства о смене часового пояса.

"Вы должны понимать о том, что есть позиция правительства, и мы ее должны уважать - это раз. Второе: мы вчера провели заседание фракции, на котором мы сказали, что данное принятое решение не изучено, не доработано, в связи с этим Amanat предлагает доизучить, доработать и принять приемлемое решение, которое будет устраивать весь народ. Это же говорит о том, что Amanat за то, чтобы обратно перевели время", - ответил представитель Amanat.

Также Бейсенбаев заверил, что позиция народа по переводу времени в Казахстане - в приоритете.

"Мы уважаем позицию народа, они пишут нам письма. Мы позицию и народа изъявили вчера на заседании фракции", - ответил депутат.

Накануне в Amanat предложили правительству закончить исследование о смене часового пояса в Казахстане за три месяца. Кроме того, в сентябре представители партии Amanat впервые выступили за возврат часового пояса в Казахстане.

Напомним, с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют.

После этого глава Миннауки Саясат Нурбек заявил, что примерно 90-100 млн вложат в исследование о том, как единый часовой пояс влияет на здоровье казахстанцев.

Позже он добавил, что решение правительства о переводе времени - окончательное, однако обещанные исследования все равно проведут.