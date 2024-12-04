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Капитана полиции поблагодарили за находку в снегу в Павлодарской области

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Телефон в сугробе
Телефон в снегу. Иллюстративное фото: avtk / Getty Images

Жительница Павлодарской области поблагодарила капитана полиции за то, что она помогла найти потерянный телефон ее дочери-школьницы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, слова благодарности полицейским написала жительница села Аккулы Павлодарской области.

В своем письме женщина отметила, что убедилась в высоком профессионализме и понимании чужой проблемы со стороны участкового полиции по делам несовершеннолетних группы ювенальной полиции ОП района Аккулы Сандугаш Омаровой.

"Придя домой с тренировки, дочь обнаружила, что потеряла свой телефон. Мы незамедлительно набрали телефон полиции. Через пару часов капитан принесла телефон. Радости моего ребенка не было границ. Теперь я знаю, что в любой момент могу обратиться за помощью в правоохранительные органы", - поделилась мама школьницы.

Также сельчанка обратилась с просьбой для поддержания общественного порядка и безопасности на территории села Аккулы установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

"Я первым делом просмотрела камеры видеонаблюдения, затем пешком сама прошлась по дороге, которая вела к дому школьницы. Не доходя до дома, в метрах 150, обнаружила в снегу гаджет и отнесла законной владелице", - рассказала капитан полиции Сандугаш Омарова.

Ранее жительница Павлодарской области поблагодарила подполковника полиции за возврат денег ее племяннику, которые обратился в правоохранительные органы по факту мошенничества.

В Павлодаре водитель выразил благодарность сотрудникам полиции. У мужчины ночью заглох автомобиль, а они "прикурили" его аккумулятор от патрульной машины.

Также поступила благодарность сотрудникам полиции города Аксу от местной жительницы. Полицейские, несмотря на погодные условия, помогли найти 36 лошадей, которые потерялись из-за бурана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2196216-kapitana-policii-poblagodarili-za-nahodku-v-snegu-v-pavlodarskoy-oblasti/

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