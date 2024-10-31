Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Жительница Павлодарской области поблагодарила подполковника за возврат денег племяннику

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Жительница Павлодарской области выразила благодарность сотруднику полиции за поиск мошенников и содействие в возврате денег ее племяннику, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника департамента полиции Василия Скляра поступила благодарность от жительницы Майского района в адрес сотрудника криминальной полиции района.

"От всей души выражаем искреннюю благодарность подполковнику полиции, оперуполномоченному Ануару Уразбекову за содействие и профессионализм в решении вопроса по обращению моего племянника по факту мошенничества. Благодаря оперативным действиям сотрудника и неравнодушному отношению деньги были возвращены, а справедливость восстановлена", - написала жительница Павлодарской области Динара Рахымгожина.

Ранее жительница Павлодара поблагодарила полицейских за раскрытие интернет-мошенничества. Женщина отметила, что стражи порядка проделали огромную работу и вернули ей деньги.

Другая жительница Павлодара поделилась, как ей помогли найти пропавшего брата, и поблагодарила полицейских за помощь в поисках и оказанную поддержку.

А жители нескольких микрорайонов и дачного сектора Павлодара выразили благодарность заместителю начальника управления полиции города за установку светофора, которого они ждали девять лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181086-zhitelnica-pavlodarskoy-oblasti-poblagodarila-podpolkovnika-za-vozvrat-deneg-plemyanniku/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie