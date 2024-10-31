Жительница Павлодарской области поблагодарила подполковника за возврат денег племяннику

Жительница Павлодарской области выразила благодарность сотруднику полиции за поиск мошенников и содействие в возврате денег ее племяннику, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на имя начальника департамента полиции Василия Скляра поступила благодарность от жительницы Майского района в адрес сотрудника криминальной полиции района.

"От всей души выражаем искреннюю благодарность подполковнику полиции, оперуполномоченному Ануару Уразбекову за содействие и профессионализм в решении вопроса по обращению моего племянника по факту мошенничества. Благодаря оперативным действиям сотрудника и неравнодушному отношению деньги были возвращены, а справедливость восстановлена", - написала жительница Павлодарской области Динара Рахымгожина.

Ранее жительница Павлодара поблагодарила полицейских за раскрытие интернет-мошенничества. Женщина отметила, что стражи порядка проделали огромную работу и вернули ей деньги.

Другая жительница Павлодара поделилась, как ей помогли найти пропавшего брата, и поблагодарила полицейских за помощь в поисках и оказанную поддержку.

А жители нескольких микрорайонов и дачного сектора Павлодара выразили благодарность заместителю начальника управления полиции города за установку светофора, которого они ждали девять лет.