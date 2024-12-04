Подарок от Токаева вручили 6-летней девочке из Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов встретился с чемпионкой мира по джиу-джитсу, 6-летней Хадией Кунаевой, вручив поздравительное письмо и подарок от Токаева, передает NUR.KZ.

О встрече с юной чемпионкой Асаин Байханов рассказал в своем Instagram-аккаунте.

"Сегодня я с большим удовольствием встретился с чемпионкой мира по джиу-джитсу - 6-летней Хадией Кунаевой, вручив поздравительное письмо и подарок от главы государства.

Наша землячка одержала чистую победу на мировом первенстве по джиу-джитсу в Абу-Даби со счетом 11:0, продемонстрировав силу духа, талант и целеустремленность подрастающего поколения Казахстана.

Такие значимые победы в столь юном возрасте - результат упорного труда. Тренирует ее отец - Самат Кунаев, действующий спортсмен, тренер, основатель клуба "Sam Team", - написал аким Павлодарской области.

Он отметил, что к занятию спортом главу семьи привела болезнь позвоночника и только упорные занятия вернули ему подвижность и здоровье. Пример отца вдохновил его детей: все они на сегодня являются мастерами спорта.

Напомним, ранее в конце октября глава государства Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации дзюдо (IJF) Мариуса Визера. Президент наградил Мариуса Визера орденом "Достық" II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане.

До этого в августе Токаев наградил спортсменов и тренеров после Олимпиады в Париже.

Добавим, что дзюдоист Елдос Сметов выиграл золото Олимпиады-2024 в Париже. В финале спортсмен одержал победу над французом Лукой Мхеидзе в весовой категории до 60 килограммов.