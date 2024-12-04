Казахстанка приняла участие в записи саундтрека ко вселенной "Звездных войн"

Композитор и мультиинструменталист Дана Зулпыхар приняла участие в записи саундтрека игрового дополнения "Wild Card" к игре "Star Wars Outlaws", передает NUR.KZ.

Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте автора саундтрека, продюсера и композитора Коди Мэттью Джонсона. Сообщив о выходе нового дополнения видеоигры, Джонсон пишет и о готовности новой музыки.

"Было очень приятно продолжать работать над вселенной "Звездных войн". На этот раз мы вернулись с новой концертной группой с более чем 20 минутами инопланетного фанка и новой турнирной музыкой", - сообщает он, и затем перечисляет музыкантов, принявших участие в записи трека.

Среди них - композитор и мультиинструменталист Дана Зулпыхар. Согласно посту, она записала для саундтрека партии кобыза, скрипки и альта.

Дана Зулпыхар эмоционально выразила свою радость в комментариях к посту, после чего Джонсон шутливо ответил ей с помощью эмодзи с лошадью - "у нас нет эмодзи с кобызом, поэтому пришлось использовать этот", отметил он.

В комментариях к посту уже отписываются и казахстанцы, поздравляя Дану Зулпыхар.

Добавим, на личном сайте исполнительницы сообщается, что Дана - отмеченный наградами композитор, скрипачка, мультиинструменталистка, певица и автор песен родом из Казахстана.

Она впервые взяла в руки скрипку в 5 лет, участвовала в престижных конкурсах и выступала с Казахским государственным симфоническим оркестром с 7 лет. С тех пор она выступает в качестве солистки и концертмейстера в различных оркестрах.

В 21 год она дебютировала в качестве кинокомпозитора, написав музыку для фильма "Zere".

За последние два года Дана написала музыку к четырем художественным фильмам, а также нескольким трейлерам и рекламным роликам.

Она играет на множестве инструментов, включая скрипку, альт, фортепиано, гитару, домбру. Закончила музыкальный колледж Беркли по специальности "Озвучивание фильмов" со стипендией, проживает в Лос-Анджелесе.

В Instagram-аккаунте Даны Зулпыхар можно видеть ее с домброй и кобызом.