Казахстанка приняла участие в записи саундтрека ко вселенной "Звездных войн"
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Композитор и мультиинструменталист Дана Зулпыхар приняла участие в записи саундтрека игрового дополнения "Wild Card" к игре "Star Wars Outlaws", передает NUR.KZ.
Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте автора саундтрека, продюсера и композитора Коди Мэттью Джонсона. Сообщив о выходе нового дополнения видеоигры, Джонсон пишет и о готовности новой музыки.
"Было очень приятно продолжать работать над вселенной "Звездных войн". На этот раз мы вернулись с новой концертной группой с более чем 20 минутами инопланетного фанка и новой турнирной музыкой", - сообщает он, и затем перечисляет музыкантов, принявших участие в записи трека.
Среди них - композитор и мультиинструменталист Дана Зулпыхар. Согласно посту, она записала для саундтрека партии кобыза, скрипки и альта.
Дана Зулпыхар эмоционально выразила свою радость в комментариях к посту, после чего Джонсон шутливо ответил ей с помощью эмодзи с лошадью - "у нас нет эмодзи с кобызом, поэтому пришлось использовать этот", отметил он.
В комментариях к посту уже отписываются и казахстанцы, поздравляя Дану Зулпыхар.
Добавим, на личном сайте исполнительницы сообщается, что Дана - отмеченный наградами композитор, скрипачка, мультиинструменталистка, певица и автор песен родом из Казахстана.
Она впервые взяла в руки скрипку в 5 лет, участвовала в престижных конкурсах и выступала с Казахским государственным симфоническим оркестром с 7 лет. С тех пор она выступает в качестве солистки и концертмейстера в различных оркестрах.
В 21 год она дебютировала в качестве кинокомпозитора, написав музыку для фильма "Zere".
За последние два года Дана написала музыку к четырем художественным фильмам, а также нескольким трейлерам и рекламным роликам.
Она играет на множестве инструментов, включая скрипку, альт, фортепиано, гитару, домбру. Закончила музыкальный колледж Беркли по специальности "Озвучивание фильмов" со стипендией, проживает в Лос-Анджелесе.
В Instagram-аккаунте Даны Зулпыхар можно видеть ее с домброй и кобызом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195826-kazahstanka-prinyala-uchastie-v-zapisi-saundtreka-k-vselennoy-zvezdnyh-voyn/