Нашли в 45 км от пастбища: лошади пропали из-за бурана в Павлодарской области

В Павлодарской области табун лошадей, пропавших во время бурана, искали пять дней. Животных обнаружили в 45 км от пастбища, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ДП Павлодарской области поступила благодарность от жительницы села Айнаколь Аксуского района сотрудникам полиции города Аксу - участковым инспекторам сельского округа Ерболату Кощегулову и Отгонзулу Зубилла.

Женщина отметила, что полицейские, несмотря на погодные условия, помогли найти 36 голов лошадей.

"Из-за бурана лошади потерялись в ночь на 9 ноября, самостоятельные поиски не дали результатов и мы обратились к участковому. Спустя пять суток участковые нашли лошадей в 45 километрах от пастбища. Спасибо полицейским за оперативность и профессионализм", - написала жительница Павлодарской области.

Ранее в Карагандинской области сотрудники криминальной полиции оперативно раскрыли три факта кражи скота, задержав подозреваемых и вернув часть похищенного имущества владельцам.

В Павлодарской области обнаружили бесхозно пасущееся стадо лошадей из 250 голов. Их владельца установили и привлекли к ответственности. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных хозяин лошадей выплатит штраф.