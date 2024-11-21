Полицейские ночью дали павлодарцу "прикурить"

В Павлодаре сотрудников полиции поблагодарил водитель, у которого ночью заглох автомобиль. Они "прикурили" его аккумулятор от патрульной машины, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, поступило сообщение с благодарностью в адрес капитанов полиции Аскара Арынова и Ануарбека Каирбекова.

"Ночью рядом с набережной у меня заглох автомобиль, в этот момент мимо проезжали полицейские. Остановившись, они спросили, все ли в порядке, а после помогли мне завести машину, "прикурив" мой аккумулятор от своего. Хочу пожелать этим сотрудникам крепкого здоровья и успехов в работе. Побольше бы таких неравнодушных полицейских", - отметил водитель Азамат.

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