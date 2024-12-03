Хозяйка ставшего звездой Казнета пса из Атырауской области сообщила, что его застрелили

В Атырауской области умер пес по кличке Пшон, который во время паводкового периода весной 2024 года стал звездой Казнета помогая своей хозяйке.

В аккаунте в TikTok пса по клике Пшон, на которую подписаны более 1500 человек, несколько дней назад опубликовали несколько видео с информацией о том, что Пшона больше нет в живых. Судя из подписи к видео, пса застрелили. Другой информации его хозяйка пока не предоставила.

На кадрах видно, что на теле пса кровоточит большая рана, тем временем хозяева его гладят.

Пес из села Сартогай Махамбетского района стал известен в апреле этого года, когда многие СМИ писали, что четвероногий друг помогал своей хозяйке в противопаводковых работах.

"Собака с завидным рвением помогает в берегоукрепительных работах: пес носит мешки с песком, облегчая работу своей хозяйке", - писала газета "Прикаспийская коммуна".

По словам хозяйки собаки Замзагуль Жанабаевой, она взяла Пшона к себе три года назад еще щенком. Женщина научила своего пса нескольким коротким командам.

"Нести мешки мне было неудобно. Я позвала его и попросила помочь: отдала ему два мешка - и он приволок их к берегу", - рассказывала Замзагуль Жанабаева.

Напомним, вода в реке Жайык начала прибывать в апреле. Сообщалось, что в Атырау вдоль реки непрерывно проводились берегоукрепительные работы.

7 апреля по всей территории Атырауской области ввели режим ЧС природного характера. В регионе сильно пострадал город Кульсары - сперва из города эвакуировали 12 тыс. человек, из них порядка 5,5 тыс. детей. Позже число вывезенных людей возросло.

В конце апреля мы показывали кадры подтопленных улиц Кульсары, а также руины пострадавших домов. Также стало известно по меньшей мере о 4 погибших из-за паводков в Атырауской области.

В мае в Атырауской области ждали пик паводка. Тогда в двух районах Атырауской области уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку. Также в регионе закрывали участки трасс из-за постоянных угроз подтопления.