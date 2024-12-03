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"Шила в мешке не утаишь": глава Минпромстроя о качестве домов для пострадавших от паводков

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Строитель укладывает кирпич
Рабочий на стройке. Иллюстративное фото: Ale-ks / Getty Images

Министр промышленности и строительства сегодня на брифинге в кабмине высказался о качестве жилья, построенного для пострадавших от паводков казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, есть ли гарантийные обязательства у строителей, которые возвели эти дома после паводков.

"Гарантия у нас действует 2 года, то есть гарантия на то жилье, которое было построено, – 2 года. В основном мы строили индивидуальные дома. В современном мире, мне кажется, шила в мешке не утаишь - люди живут уже два месяца, во многих местах наступили холода, но пока, к счастью, для нас по качеству нареканий не поступало: в соцсетях никаких нареканий пока нет, и мы надеемся, что их не будет и в дальнейшем. Так как контроль качества, действительно, осуществлялся на месте на высоком уровне", - указал в ответ Канат Шарлапаев.

При этом он отметил, что нормативный срок строительства одноэтажного жилого дома 80 кв метров (именно такое жилье и строили для пострадавших от паводков) составляет 45 дней.

"При условии, что мы все эти объекты начали в начале лета, то дома строились с соблюдением нормативных сроков, поэтому я просто хочу вас заверить в том, что нормативные сроки были соблюдены.

И второе: если бы были масштабные проблемы по качеству этих домов, поверьте, то, конечно бы, народ у нас молчать не стал бы, и мы бы уже много чего увидели бы. Но пока сейчас, слава Богу, таких нареканий нет. И мы должны пройти зимний период и успешно войти в весенний период и тогда на 100 % можем сказать, что все прошло (проверку - прим. ред.)", - резюмировал министр.

В апреле в Министерстве промышленности и строительства рассказывали, какие дома будут строить пострадавшим от паводков казахстанцам. Сообщалось, что в рамках плана были разработаны два эскизных проекта жилых зданий. Первый – это трехкомнатный индивидуальный жилой дом площадью 80 кв. м, и второй – двухквартирный жилой дом общей площадью 160 кв. м.

В октябре пострадавший от паводка житель ЗКО подал иск к акиму района и через суд доказал, что нуждается в жилье. Ранее комиссия отказала ему в предоставлении жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195453-shila-v-meshke-ne-utaish-glava-minpromtorga-o-kachestve-domov-dlya-postradavshih-ot-pavodkov/

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