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Эзотерика

"С удовольствием пьют айран": редкие животные появились в зоопарке Караганды

Опубликовано:

Обезьяны Бразза
Обезьяны Бразза. Фото: gov.kz

В Карагандинском зоопарке появились новые обитатели: семья мартышек Бразза и пара альбиносов валлаби, которые прибыли из Чехии, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в Карагандинском зоопарке пополнение - в двух новых вольерах теперь живет семья обезьян Бразза. Это подарок зоологического парка города Хлебы (Чехия).

Также в чешском зоопарке была приобретена пара валлаби. Это сородичи кенгуру, но более мелкого размера. Животные - альбиносы, что большая редкость в природе.

Валлаби
Валлаби. Фото: gov.kz

В акимате добавили, что мартышки Бразза прибыли в Карагандинский зоопарк в конце октября. В семье - половозрелые самец и две самки, а также малыш. Обезьяны этой породы - сторонники патриархата.

"Таких обезьян в Карагандинском зоопарке никогда не было. Сейчас они живут в двух вольерах, специально подготовленных. Там всевозможные полочки, лестницы, качели. Построили им домик, хотим сделать гамак.

Это всеядные обезьяны. Едят семечки, орехи, сезонные фрукты, бананы, апельсины. Нравится им тыква и кабачки, которые мы вырастили на огороде зоопарка. Кормим отварным мясом и рыбой. С удовольствием пьют айран и едят творог", - поделилась директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Мартышки Бразза получили свое название в честь французского исследователя Пьера Саворньяна де Бразза, который описал этот вид в 1876 году. Обезьяны умеют имитировать звуки других животных. Самки рожают по одному детенышу каждые два-три года.

В акимате отметили, что мартышки Бразза игривы и беззаботны, что делает их интересным объектом для наблюдения и изучения.

Напомним, в октябре текущего года стало известно, что нильский крокодил по кличке Султан стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей.

Также сотрудники Карагандинского зоопарка опубликовали видео с медведицей Ясури, прибывшей из Алматы.

Помимо этого, в Алматинском зоопарке поселилась новая жительница - белая медведица по кличке Пурга.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195406-s-udovolstviem-pyut-ayran-redkie-zhivotnye-poyavilis-v-zooparke-karagandy/

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