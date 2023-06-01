Белая медведица стала новой жительницей зоопарка в Алматы (фото)

Медведица по кличке Пурга. Фото: instagram.com/almatyzoo

В Алматинском зоопарке поселилась новая жительница – белая медведица по кличке Пурга. Об этом зоопарк сообщил на своей официальной Instagram-странице.

Как рассказали в зоопарке, медведица 2017 года рождения приехала в Алматы из Москвы.

"Прежде чем получить медведицу, была проведена огромная работа по подготовке вольера, строительству бассейна и согласованию с комиссией ЕАРАЗА, после одобрения которой, мы смогли получить эту медведицу. По прибытии в наш зоопарк она была на карантине (это общие правила для всех животных зоопарков, которые прибывают или убывают). Теперь карантин закончился, и наши посетители могут познакомиться с новым обитателем зоопарка", – говорится в публикации.

Сообщается, что Пурга живет в вольере с двумя уличными бассейнами. Кроме этого, в ее домике установлен мощный кондиционер и "холодный" пол. В рационе медведицы входят мясо говядины и курицы, сельдь и горбуша, яблоки, груши, морковь, салат, мед.

"Пурга, несмотря на свою кличку, очень ласковая и дружелюбная. Как раз в дни летних каникул многие посетители, а особенно дети, могут познакомиться с ней поближе", – добавили в зоопарке.

Напомним, в ноябре прошлого года Алматинский зоопарк представил своих новых питомцев – двух туканов из Армении.

А в декабре зоопарк показал ягуарят-двойняшек. Животные живут в павильоне "Хищные млекопитающие".

Добавим, что, согласно информации в Instagram-аккаунте зоопарка, он был открыт 1937 году. В Алматинском зоопарке обитают почти 400 видов животных из разных континентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023019-belaya-medveditsa-stala-novoy-zhitelnitsey-zooparka-v-almaty/