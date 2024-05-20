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Эзотерика

Медведицу из Алматинского зоопарка перевезли в новый дом (видео)

Опубликовано:

Медведица Ясури
Медведица Ясури. Кадр из видео: instagram.com/krgzoo

Сотрудники Карагандинского зоопарка опубликовали в Instagram видео с медведицей Ясури, прибывшей из Алматы. Они рассказали, как новая обитательница чувствует себя после переезда, передает NUR.KZ.

Сотрудники Карагандинского зоопарка рассказали о пополнении.

"В нашем зоопарке поселилась самка гималайского медведя по имени Ясури, она прибыла к нам из Алматы. С удовольствием ест каши, хлеб с медом, фрукты и овощи. Также в рационе рыба – минтай и сельдь атлантическая", – рассказали сотрудники зоопарка.

Отмечается, что гималайские медведи занесены в Международную Красную книгу. Большая часть их ареала приходится на Восточную Азию. На западе они встречаются в Афганистане, а далее – на южных склонах Гималаев, в Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове и некоторых Японских островах. На юге Дальнего Востока медведи значительно многочисленнее бурых.

"Медведь гималайский, по величине тела уступает бурому и отличается от него более стройным телосложением, тонкой мордой, очень большими ушами. Окраска густой и пышной шерсти черная.

В отличие от бурого медведя гималайский ведет полудревесный образ жизни – на деревьях он добывает корм, там же спасается от врагов. Зимой ложится в спячку, берлогу устраивает в дуплах мягких древесных пород – тополя или липы", – рассказали специалисты.

Напомним, в конце прошлого года Алматинский зоопарк забрал к себе двух птенцов фламинго, которых спас известный блогер в Мангистауской области. К сожалению, один из них не пережил перевозки.

А летом прошлого года зоопарк Алматы поделился забавными кадрами детеныша ламы.

Кроме того, в январе этого года в Сети появились кадры из зоопарка Алматы – на видео заметно, как животные вели себя во время сильного землетрясения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2103677-medvedicu-iz-almatinskogo-zooparka-perevezli-v-novyy-dom-video/

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