"Мисс Атырау-2024" стала 19-летняя студентка (фото)
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В Атырау объявили имя самой красивой девушки города. Победительницей "Мисс Атырау-2024" стала 19-летняя Инкар Бахтияр, студентка Казахской национальной консерватории, передает NUR.KZ.
Об этом сообщила президент филиала НКК "Мисс Казахстан" в Атырау, директор модельного агентства Vero Modelz Вероника Кошманова.
С 31 мая в Атырау проходили два этапа отборочного тура конкурса красоты "Мисс Казахстан".
27 ноября состоялся полуфинал и третий этап финального отбора на национальный конкурс красоты "Мисс Казахстан-2024".
В шоу приняли участие девушки со всего Казахстана, отобранные в результате кастингов.
Из Атырау в полуфинале участвовала только одна представительница - Инкар Бахтияр. Она успешно прошла отбор и вошла в топ-19 лучших девушек, которые поборются за главный титул.
Теперь Инкар Бахтияр представит нефтяной город в финале конкурса.
Полуфиналистки продемонстрировали зрителям роскошное дефиле, а строгая комиссия провела финальный отбор в офлайн-формате. По итогам полуфинала Инкар Бахтияр стала победительницей конкурса "Мисс Атырау-2024".
Инкар Бахтияр родилась в Атырау, а в настоящее время проживает в Алматы, где учится на первом курсе Казахской национальной консерватории имени Курмангазы по специальности "кобыз-прима". Девушка уже окончила Академию народной музыки имени Д. Нурпеисовой по специальности "кобыз" с дополнительной квалификацией дирижера.
Инкар Бахтияр - лауреат республиканских и международных конкурсов. Девушка работает моделью и участвовала в нескольких модных показах. В свободное время увлекается рисованием и чтением.
Ранее стали известны имена всех девушек, кто поборется за звание "Мисс Казахстан-2024". В финал, который состоится 5 декабря, прошли 20 девушек. Как рассказали организаторы, победительница конкурса получит грант на обучение в один из вузов.
В сентябре в Алматы выбрали "Миссис Казахстан-2024". Главным условием конкурса красоты было наличие обручального кольца на пальце. По мнению судей, наибольшего количества баллов оказалась достойна Мадина Абдыгапарова. Теперь она поедет представлять Казахстан на конкурсе "Миссис Земной шар".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195003-miss-atyrau-2024-stala-19-letnyaya-studentka-foto/