Нильского крокодила показал зоопарк Караганды (видео)

Нильский крокодил по кличке Султан стал новым обитателем Карагандинского зоопарка. Этот мощный хищник прибыл в мае и уже завоевал интерес посетителей, передает NUR.KZ со ссылкой на организацию.

Как сообщается на официальной странице зоопарка в Instagram, нильский крокодил по кличке Султан поступил в зоопарк 27 мая 2024 года. Самец 1999 года рождения - обитатель африканских рек и озер.

"Этот мощный хищник в полной мере заслуживает своего уважения и интереса", - говорится в сообщении.

В организации рассказали, что нильские крокодилы могут достигать длины до 5-6 метров и весить до 1 тонны.

Эти хищники славятся своим умением поджидать добычу, оставаясь совершенно незаметными благодаря блестящей чешуе. Охота у них происходит как из воды, так и на суше.

Несмотря на свою репутацию одиночек, нильские крокодилы иногда собираются в группы на солнечных берегах, особенно в сезон размножения.

Ранее сообщалось, что испуганный конь в зоопарке Караганды кинулся в беседку с людьми. В результате произошедшего пострадали четыре человека. В зоопарке сообщили, что отец и двое детей получили ушибы. У женщины были раны на ноге и спине.

Помимо этого, в зоопарке посетители запечатлели на фото и видео окровавленных оленей, которым спилили рога из-за осеннего гона. Кадры вызвали резонанс в Сети. В самом зоопарке сообщили, что это вынужденная мера.