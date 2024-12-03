Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Предложение сделал солдат-срочник своей девушке после присяги в ВКО (видео)

Опубликовано:

Военнослужащие
Военнослужащие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Восточно-Казахстанской области солдат-срочник сделал предложение своей девушки сразу после того, как принес присягу родине, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в минувшие выходные в воинской части поселка Ахмирово на востоке страны несколько сотен военнослужащих приняли присягу. На нее приехали близкие и родственники парней.

В этот день Бахтияр Искаков решил удивить свою девушку и сразу после церемонии предложил ей выйти за него замуж. Его избранницу такой поступок, по информации телеканала, очень растрогал. На предложение руки и сердца она ответила согласием.

Отмечается, что сам молодой человек месяц назад приехал на восток страны из города Акколь Акмолинской области.

Напомним, в августе казахстанский стрелок Константин Малиновский сделал предложение Арине Алтуховой на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка ответила согласием.

А в сентябре мы рассказывали, что турист из США Роберт Колб сделал предложение своей возлюбленной из Австралии в уникальном месте - на Большом Алматинском озере. Историей пары поделилась их общая подруга.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2195319-predlozhenie-sdelal-soldat-srochnik-svoey-devushke-posle-prisyagi-v-vko-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie