Предложение сделал солдат-срочник своей девушке после присяги в ВКО (видео)

В Восточно-Казахстанской области солдат-срочник сделал предложение своей девушки сразу после того, как принес присягу родине, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, в минувшие выходные в воинской части поселка Ахмирово на востоке страны несколько сотен военнослужащих приняли присягу. На нее приехали близкие и родственники парней.

В этот день Бахтияр Искаков решил удивить свою девушку и сразу после церемонии предложил ей выйти за него замуж. Его избранницу такой поступок, по информации телеканала, очень растрогал. На предложение руки и сердца она ответила согласием.

Отмечается, что сам молодой человек месяц назад приехал на восток страны из города Акколь Акмолинской области.

Напомним, в августе казахстанский стрелок Константин Малиновский сделал предложение Арине Алтуховой на Олимпийских играх в Париже. Спортсменка ответила согласием.

А в сентябре мы рассказывали, что турист из США Роберт Колб сделал предложение своей возлюбленной из Австралии в уникальном месте - на Большом Алматинском озере. Историей пары поделилась их общая подруга.