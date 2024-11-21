Где в Казахстане выпадет снег в пятницу, рассказали синоптики

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на пятницу, 22 ноября, представили в РГП "Казгидромет". Синоптики пообещали снег и дождь, передает NUR.KZ.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке Казахстана ожидается снег. Уточняется, что на востоке в отдельных районах ожидается сильный снег, на юге, юго-востоке пройдут осадки (дождь, снег).

На остальной территории РК прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются туман, на юго-востоке, в центре - гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - с метелью.

Ранее стал известен прогноз погоды на неделю, до 24 ноября, для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде во всем Казахстане на ближайшие дни, до 23 ноября. Прогнозируются сильные осадки и гололед.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.