Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Где в Казахстане выпадет снег в пятницу, рассказали синоптики

Опубликовано:

Зима в степи
Зима. Иллюстративное фото: Xuanyu Han/Getty Images

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на пятницу, 22 ноября, представили в РГП "Казгидромет". Синоптики пообещали снег и дождь, передает NUR.KZ.

По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке Казахстана ожидается снег. Уточняется, что на востоке в отдельных районах ожидается сильный снег, на юге, юго-востоке пройдут осадки (дождь, снег).

На остальной территории РК прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются туман, на юго-востоке, в центре - гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - с метелью.

Ранее стал известен прогноз погоды на неделю, до 24 ноября, для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, синоптики рассказали о погоде во всем Казахстане на ближайшие дни, до 23 ноября. Прогнозируются сильные осадки и гололед.

До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190890-gde-v-kazahstane-vypadet-sneg-v-pyatnicu-rasskazali-sinoptiki/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie