Где в Казахстане выпадет снег в пятницу, рассказали синоптики
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Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды на территории Казахстана на пятницу, 22 ноября, представили в РГП "Казгидромет". Синоптики пообещали снег и дождь, передает NUR.KZ.
По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке Казахстана ожидается снег. Уточняется, что на востоке в отдельных районах ожидается сильный снег, на юге, юго-востоке пройдут осадки (дождь, снег).
На остальной территории РК прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются туман, на юго-востоке, в центре - гололед, усиление ветра, на севере, востоке, в центре - с метелью.
Ранее стал известен прогноз погоды на неделю, до 24 ноября, для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.
Кроме того, синоптики рассказали о погоде во всем Казахстане на ближайшие дни, до 23 ноября. Прогнозируются сильные осадки и гололед.
До этого в "Казгидромете" опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190890-gde-v-kazahstane-vypadet-sneg-v-pyatnicu-rasskazali-sinoptiki/