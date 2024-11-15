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Эзотерика

Температурные качели: опубликован прогноз погоды на всю зиму в Казахстане

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Заснеженный склон
Заснеженный склон. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

Также, по информации синоптиков, не исключены дни, когда северо-западные и северные антициклоны обусловят значительное понижение температуры воздуха.

По данным "Казгидромета", в течение декабря часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые температурные качели:

  • В северной половине РК в первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха: ночью - от -18...-23 градусов до -7...-12 градусов, днем - от -4...+1 градусов до -8...-13 градусов. Во второй половине декабря прогнозируется понижение температуры воздуха: ночью - до -25...-37 градусов, днем - до -15...-25 градусов, в отдельные дни третьей декады морозы отступят.
  • На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха: в ночные часы - от -10...-18 градусов до 0...-5 градусов, днем - от 0...-5 градусов до +3...+12 градусов. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться: ночью - до -15...-22 градусов, днем - до -5...-13 градусов.

В первые два месяца зимы - в декабре и январе - на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы. В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус.

"В целом, зимой 2024-2025 гг. температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, с количеством осадков превышающим многолетнюю норму. Однако не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низким температурами воздуха", - подытожили в "Казгидромете".

Ранее синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на ноябрь 2024 года - март 2025-го.

Как отмечается на сайте РГП "Казгидромет", сезонный прогноз погоды представляет собой описание осредненных метеорологических параметров по температуре воздуха и количеству осадков, выраженных в виде отклонения от климатических норм для рассматриваемого сезона. Его следует использовать как консультативный, который уточняется прогнозами на более короткие сроки (квартальный сезонный прогноз, месяц, декада, неделя и сутки).

Он выпускается шесть раз в год: 1 прогноз на теплое полугодие, 1 прогноз на холодное полугодие, которые уточняются 4 квартальными прогнозами по 17 областям Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188163-temperaturnye-kacheli-opublikovan-prognoz-pogody-na-vsyu-zimu-v-kazahstane/

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