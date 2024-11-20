Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сильные осадки и гололед пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Опубликовано:

Трасса в снегопад
Трасса. Иллюстративное фото: Antonio Hugo Photo/Getty Images

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни, 21-23 ноября. Прогнозируются сильные осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили специалисты метеослужбы, очередной Северо-западный циклон смещается на территорию Казахстана и будет смещаться в восточном направлении.

Циклон принесет с собой осадки в виде дождя и снега, временами пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, в северной половине страны - прогнозируются метели.

С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

Еще по республике также ожидаются туманы и порывистый ветер.

Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

Также недавно синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать казахстанцам предстоящей зимой.

В декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром. В южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

В первые два месяца зимы - в декабре и январе - на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы. В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190009-silnye-osadki-i-gololed-poobeshchali-v-blizhayshie-dna-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie