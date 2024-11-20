Сильные осадки и гололед пообещали в ближайшие дни в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие дни, 21-23 ноября. Прогнозируются сильные осадки и гололед, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили специалисты метеослужбы, очередной Северо-западный циклон смещается на территорию Казахстана и будет смещаться в восточном направлении.

Циклон принесет с собой осадки в виде дождя и снега, временами пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, в северной половине страны - прогнозируются метели.

С 22 ноября западные, северо-западные и северные регионы республики окажутся в зоне обширного Сибирского антициклона, который принесет погоду без осадков.

Еще по республике также ожидаются туманы и порывистый ветер.

Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

Также недавно синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать казахстанцам предстоящей зимой.

В декабре на большей части Казахстана ожидается влияние частой циклонической деятельности, которая, как правило, сопровождается снегопадами, метелями и порывистым ветром. В южной половине страны осадки прогнозируются в виде дождя и мокрого снега, в горных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололедные явления и туманы.

В первые два месяца зимы - в декабре и январе - на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы. В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1 градус.