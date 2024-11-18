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Теплую неделю обещают синоптики жителям Шымкента

Опубликовано:

Пожелтевшие листья берез
Березы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 ноября, обещают дожди и похолодание до 3 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

18 ноября в Шымкенте будет облачно, без осадков. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 16 градусов, но ночью температура опустится до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

19 ноября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 19 градусов, а минимальная – плюс 10 градусов. Скорость ветра составит до 7,3 м/с.

20 ноября вновь ожидается дождь. Средняя температура – плюс 8 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

21 ноября в Шымкенте будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 8 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 11 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

22 ноября обещают ясную погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 8,3 м/с.

23 ноября также осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 6 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,8 м/с.

24 ноября, по прогнозам, будет ясная погода без осадков. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 12 градусов, но ночью похолодает до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 3,1 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188634-tepluyu-nedelyu-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-shymkenta/

Автор: Кристина Кривцанова

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Теплую неделю обещают синоптики жителям Шымкента

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