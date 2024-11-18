Дожди, снег и до 12 градусов тепла обещают в Алматы на этой неделе

В ближайшие 7 дней, с 18 по 24 ноября, в Алматы ожидается в основном погода без осадков. Дожди и снег прогнозируют лишь в четверг и пятницу. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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18 ноября в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 6 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 11 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

19 ноября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 10 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Скорость ветра составит до 1,9 м/с.

20 ноября будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

21 ноября в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

22 ноября в южной столице прогнозируют дождь и снег. Среднесуточная температура – плюс 1 градус. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, а ночью похолодает до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.

23 ноября ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 2 градуса. Максимальная температура составит 0 градусов, минимальная – минус 3 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 1,8 м/с.

24 ноября, по прогнозам, осадков не ожидается. Средняя температура составит 0 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 3 градусов, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 1,9 м/с.