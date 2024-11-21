"Свыше тысячи рейсов": коммунальные службы Астаны перешли на круглосуточную работу (фото)

В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы Астаны перешли на круглосуточную работу в усиленном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Астаны в Telegram-канале, сегодня утром на уборку улиц города от снега вышли более 2,6 тыс. дорожных рабочих и свыше 1,3 тыс. единиц спецтехники.

"В период выпадения обильных осадков коммунальные службы столицы работают круглосуточно в усиленном режиме. В первую очередь очищаются основные магистрали для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта.

Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения - площади, привокзальные территории, тротуары. За минувшую ночь с 20 на 21 ноября на снежные полигоны вывезли почти 14 тыс. кубометров снега 1 041 рейсом", - говорится в сообщении.

Всего с начала зимнего периода из города, по данным акимата, вывезено порядка 538 тыс. кубометров снега - это свыше 42 тысяч большегрузов.

Отмечается, что в столице действуют несколько оснащенных снежных полигонов. Они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, здесь установлены камеры видеонаблюдения, подключено освещение.

Сегодня, по данным синоптиков, в Астане также прогнозируется снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра - 9,2 м/с.

Сообщалось, что в целом по республике в ближайшие дни циклон принесет с собой осадки в виде дождя и снега, временами пройдут сильные осадки, ожидаются гололедные явления, в северной половине страны - прогнозируются метели.

Напомним, в начале ноября на Астану обрушилась непогода. Жители города тогда в соцсетях делились последствиями стихии. Так, в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

После стало известно о сокращении уроков в школах Астаны, а после школьников обеих смен переводили на дистанционный формат обучения. Также сообщалось, что из-за порывистого ветра некоторые районы Астаны остались без света.

На фоне непогоды столичные жители делились в Сети фото и видео, где буквально все летало и падало, в том числе и дворовые беседки. На тот момент в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, из них детей - более 30.