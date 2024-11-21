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Снег, дождь и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Первый снег в Алматы
Снег в Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В четверг, 21 ноября, в Астане обещают снег, в Алматы – дождь, а в Шымкенте – ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют снег. Днем термометры покажут до -1 градуса, ночью температура снизится до -4 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 10 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 1,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190365-sneg-dozhd-i-silnyy-veter-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег, дождь и сильный ветер обещают в мегаполисах Казахстана в четверг

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