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Морозы до 14 градусов и снег ожидаются в Астане на этой неделе

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Вид на Байтерек
Монумент "Байтерек". Фото: Sergei Bobylev/Contributor/Getty Images

В Астане в ближайшие 7 дней, с 18 по 24 ноября, обещают морозы до 14 градусов и небольшое усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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18 ноября в Астане ожидается ясная погода без осадков. Температура в среднем составит минус 8 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 3 градусов, но ночью температура опустится до минус 10 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

19 ноября осадков не будет. Температура составит около минус 8 градусов. Максимальная температура составит минус 2 градуса, а минимальная – минус 12 градусов. Скорость ветра составит до 3,0 м/с.

20 ноября в столице будет пасмурно, но без осадков. Средняя температура – минус 1 градус. Днем температура поднимется до плюс 1 градуса, а ночью опустится до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

21 ноября в Астане обещают небольшой снег. Температура в среднем – минус 2 градуса. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,5 м/с.

22 ноября вновь будет идти снег. Среднесуточная температура – минус 10 градусов. Днем воздух прогреется до минус 3 градусов, а ночью похолодает до минус 14 градусов. Скорость ветра составит 7,2 м/с.

23 ноября будет малооблачно, без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 10 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, минимальная – минус 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,5 м/с.

24 ноября, по прогнозам, ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура составит минус 9 градусов. Воздух может прогреться и до минус 4 градусов, но ночью похолодает до минус 12 градусов. Скорость ветра составит 3,6 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188632-morozy-do-14-gradusov-i-sneg-ozhidayutsya-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Морозы до 14 градусов и снег ожидаются в Астане на этой неделе

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