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Фальшивое интервью с Перизат Кайрат распространили мошенники

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Перизат Кайрат
Перизат Кайрат. Фото: instagram.com/01pk

В интернете появилось фальшивое интервью с Перизат Кайрат, которая проходит подозреваемой по делу о хищении. Сообщается, что материал является фейком, передает NUR.KZ со ссылкой на StopFake.kz.

В "интервью", которое является фейковым, мошенники утверждают, что Кайрат опровергает все обвинения, что против нее выдвинуло АФМ РК.

Пост содержит кричащий заголовок и ссылку на новость якобы от известного новостного сайта.

"Если посмотреть очень внимательно, то можно заметить, что домен сайта - это международный .org, а не национальный .kz", - говорится в сообщении.

Создатели сомнительного сайта полностью скопировали главную страницу данного интернет-издания.

В тексте интервью мошенники рекламируют несуществующую программу от популярного казахстанского банка, обещая "пассивный доход". Однако на самом деле эта программа не имеет никакого отношения к финансовому учреждению, а является частью преступной схемы.

На поддельном сайте киберпреступники предлагают заполнить заявку, обещая быстрые дивиденды. Казахстанцев призвали не проходить по сомнительным ссылкам и не оставлять свои данные.

Дело Перизат Кайрат

Неделю назад стало известно, что учредителя благотворительного фонда подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков. В АФМ тогда заявили, что задержанная Перизат Кайрат основную часть пожертвований использовала для покупки предметов роскоши и недвижимости.

Также в ведомстве объяснили, почему благотворительный фонд решили проверить только сейчас, при том, что речь идет о возможном хищении средств, собранных во время паводков еще весной этого года.

После случившегося партия Amanat сделала заявление по фонду Biz Birgemiz. Вскоре стало известно, что Перизат Кайрат сняли с должности президента федерации пара настольного тенниса.

Позже в АФМ сообщили, что выявлен еще один эпизод противоправной деятельности. На днях стало известно, что Кайрат арестовали на 2 месяца в рамках расследования.

Вчера руководитель фракции Amanat Елнур Бейсембаев заявил, что фонд Кайрат не имеет никакого отношения к партии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190746-falshivoe-intervyu-s-perizat-kayrat-rasprostranili-moshenniki/

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