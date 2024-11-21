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Почему вторая петиция о переводе времени не прошла модерацию, рассказали в Минкультуры

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Мужчина держит в руках антикварные часы
Мужчина держит в руках антикварные часы: Freepik

В Минкультуры объяснили, почему петиция о переводе времени в нескольких регионах Казахстана на два часа вперед не прошла модерацию, передает корреспондент NUR.KZ.

23 октября на сайте E-Petition.kz появилась новая петиция о часовом поясе, где предлагалось перевести время на два часа вперед в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент. Целью перевода в петиции указывалось экономия электроэнергии.

Также отмечалось, что подписать петицию казахстанцы могли бы только с 17 ноября, после того, как она пройдет модерацию уполномоченным органом. Однако модерацию петиция не прошла. В Департаменте развития коммуникаций государства и общества Министерства культуры и информации Казахстана сообщили, что согласно законодательству, срок модерации петиции составляет 20 рабочих дней.

В ответе на официальный запрос корреспондента NUR.KZ в Департаменте сообщили, что петиция публикуется на E-Petition.kz в свободном доступе, если она соответствует установленным в Административном процедурно-процессуальном кодексе требованиям.

Среди них:

  • присоединение к петиции не менее пятидесяти граждан Республики Казахстан;
  • соответствие петиции требованиям, установленным пунктами 2 и 3 статьи 90-2 АППК РК;
  • отсутствие петиции о том же предмете на epetition.kz на момент подачи петиции.

"Петиция поступила на модерацию 23 октября этого года. 15 ноября петиция была возвращена автору с указанием замечаний.

Стоит отметить, что указанный в петиции вопрос об увеличении потребления электроэнергии после перевода времени также обсуждался в ходе рассмотрения петиции с аналогичным предметом по переводу времени", - сообщили в ведомстве.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.

6 октября министру здравоохранения Акмарал Альназаровой журналисты задавали вопрос, почему казахстанцы должны три года быть "подопытными кроликами" - именно такой период, по словам министра, нужен для того, чтобы выявить, повлиял ли перевод времени на здоровье жителей. Но власти уверены - должен быть всплеск заболеваний, чтобы заговорить о возможном возврате времени.

А глава Минтруда Светлана Жакупова и вовсе посоветовала казахстанцам поменять свой рабочий график, чтобы забирать детей и школы и тем не пришлось идти в темноте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2190666-pochemu-peticiya-o-perevode-vremeni-ne-proshla-moderaciyu-rasskazali-v-minkultury/

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