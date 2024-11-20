Что делает казахстанцев счастливыми, рассказали аналитики

Казахстанский институт общественного развития провел социологический опрос, чтобы понять, что делает граждан страны счастливыми, передает корреспондент NUR.KZ.

Руководитель центра социологических исследований КИОР Евгения Руднева представила результаты социологического исследования "Факторы, влияющие на формирование благополучной семьи", проведенного по заказу МКИ.

"Внимание в данном исследовании мы сосредоточили на вопросах, затрагивающих отношения родителей и детей, проблематике жестокого отношения в семье. Провели массовый опрос и интервью. Опросом были охвачены 2 тыс. респондентов во всех регионах Казахстана, в том числе в городах Алматы, Астана и Шымкент, а также 17 областных центрах и селах. Опрошено население в возрасте от 18 лет и старше", - отметила она.

Также, по ее словам, было проведено 80 глубинных интервью по нескольким типам семей - полная семья, неполная семья, семья, воспитывающая детей с особыми потребностями, малообеспеченные и многодетные семьи.

"В массовом опросе приняли участие 53,7% женщин и 46,3% мужчин. Опирались при опросе на уровень образования, место проживания - собственное или арендное жилье, оценку материального благополучия. Заданы были также вопросы о занятости респондентов - более половина, а именно 58% респондентов ответили, что они работают, еще 2,5% респондентов - учатся и работают, 39,3% - не работали на момент опроса. В структуре занятости преобладали сферы услуг, медицины, образования, культуры, науки, торговли", - резюмировала спикер.

Заместитель председателя КИОР Олжас Бейсенбаев подробно рассказал, что делает людей счастливыми.

"Большая часть респондентов или 88% указали на прямую связь семейного благополучия с хорошим взаимоотношением между членами семьи, родителями и детьми - 85% , физическим и психическим здоровьем и отсутствием зависимостей - алкогольной, наркотической и игровой зависимости - 79%", - отметил он.

В то же время, по его словам, опрошенных родителей тревожит зависимость детей от гаджетов, интернета и виртуальных игр, буллинг в школах, качество медицинского обслуживания и зависимость от курения и вейпов. В сельской местности родителей также тревожит невозможность обеспечить досуг детей и дать им дополнительное образование.

Отметим, по состоянию на 1 октября, численность населения Казахстана увеличилась до 20 223 218 человек. Городское население составляют 12 704 977 человек, сельское - 7 518 241 человек. При этом женщин в Казахстане больше - 10 342 959, а мужчин - 9 880 259.

Напомним, что в этом году в рейтинге счастливых стран мира Казахстан занял 49-е место из 143. Среди стран СНГ выше нашей страны оказался Узбекистан - страна расположилась на 47-й строчке. Остальные страны-участницы СНГ располагаются ниже, например, Россия вовсе оказалась на 72-м месте.

Страны Северной Европы возглавили "счастливый список" - на первом месте Финляндия, также в тройке лидеров Дания и Исландия. Скандинавские страны традиционно лидируют в этом рейтинге.

В 2022 году в этом же рейтинге Казахстан занимал 40-е место.