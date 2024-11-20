Туркестанец с женой переехал в Павлодарскую область, получил 1,5 млн тенге и открыл кафе

Казахстанец переехал с супругой из Туркестана в Павлодарскую область. На новом месте он получил грант на 1,5 млн тенге и открыл свой бизнес, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщил аким Щербактинского района Сержан Иманкулов, по программе переселения на начало года у властей была задача перевезти 55 семей, это 188 человек.

"Уже переехали 34 семьи - 120 человек. До конца года есть желающие, которые еще хотят переехать", - уточнил аким.

По его словам, за последние годы в районе обосновались 1373 человека. Кто-то спустя время вынужденно перебрался в другие районы, но остальные нашли здесь и жилье, и работу, а кто и свой бизнес.

Щербактинский район. Фото: pavlodarnews.kz

Местные власти заметили тенденцию - многие выбрали Щербактинский район для переезда под влиянием рассказов родственников и земляков. Так случилось и с четой из Туркестанской области.

"В Туркестане мы жили недолго, работали с будущей супругой в ресторане и переехали сразу после свадьбы в 2023 году. Сюда решили переехать, послушав односельчанина, который переселился раньше. Он хвалил условия, предоставляемые государством, поддержку в приобретении дома, сказал, что есть возможность заняться бизнесом", - поделился 25-летний Бахытберген Дюсенов.

После приезда супруги Дюсеновы прошли курсы по проекту "Бастау-бизнес", получили грант на 1,5 млн тенге, открыли свое кафе.

Кафе. Фото: pavlodarnews.kz

"Постоянно работают два повара, два официанта. Мы с женой тоже входим в штат работников. Уже появились постоянные клиенты, у нас можно посидеть в зале и заказать еду на вынос, также мы наладили доставку", - добавил бизнесмен.

По словам акима района, переселенцы выбирают новым местом жительства села, где на протяжении многих лет уже живут выходцы из южных регионов страны.

Ранее на заседании мажилиса депутат Нурлан Ауесбаев заявил, что в Алматы, Астане и Шымкенте больше нет места для новых переезжающих. Он выразил обеспокоенность оттоком населения практически из всех регионов Казахстана.

А в Минтруда рассказали, граждане каких стран чаще всего переезжают в Казахстан. Сейчас в стране наблюдается положительная динамика во внешней миграции. С начала года в Казахстан переехали 14 тыс. человек и уехали 7 тыс. человек.

Щербактинский район. Фото: pavlodarnews.kz