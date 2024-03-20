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Стало известно, какое место занял Казахстан в рейтинге самых счастливых стран

Опубликовано:

Мужчина и женщина подпрыгнули
Мужчина и женщина. Иллюстративное фото: Pexels.сщь

Казахстан вновь опустился в рейтинге счастливых стран мира - наша страна потеряла несколько позиций. Опубликован ежегодный всемирный отчет о счастье, передает NUR.KZ.

Казахстан опустился с 44-й на 49-ю строчку данного рейтинга, а в прошлом году он потерял еще 4 позиции.

Страны Северной Европы возглавляют "счастливый список" – на первом месте Финляндия, также в тройке лидеров Дания и Исландия. Скандинавские страны, как отмечается в отчете, традиционно лидируют в этом рейтинге.

Отметим, что среди стран СНГ в рейтинге выше Казахстана оказался Узбекистан – страна находится на 47-й строчке. Остальные страны-участницы СНГ располагаются ниже, например, Россия вовсе оказалась на 72-м месте.

Менее счастливыми стали жители США – Штаты опустились сразу на 8 строчек, а Израиль поднялся на 5-е место.

Напомним, что в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира за 2022 год Казахстан занял 40-е место. Стоит отметить, что в том же году лидером рейтинга также была Финляндия. Отмечалось, что Казахстан с каждым годом улучшал свои позиции. Так, в 2019 году Казахстан был на 60 месте, в 2020 году – на 50 месте, а в 2021 году – уже на 45 месте.

Отметим, во всех странах 20 марта празднуют Международный день счастья. Генассамблея ООН провозгласила счастье одной из целей человечества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071182-stalo-izvestno-kakoe-mesto-zanyal-kazahstan-v-reytinge-samyh-schastlivyh-stran/

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