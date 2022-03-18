Казахстан вошел в топ-40 самых счастливых стран мира

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В ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира за 2022 год Казахстан занял 40-е место. Первую позицию в топе заняла Финляндия.

Рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report (Всемирный доклад о счастье) ежегодно составляется подразделением ООН по поиску решений стабильного развития.

Рейтинг составляется опираясь на такие показатели, как ВВП на душу населения, социальная поддержка государства, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, а также уровни свободы и коррупции в государстве.

Также в докладе отмечается, что эти выводы делаются на основе опроса населения и, соответственно, на основании мнения жителей каждой конкретной страны.

Казахстан с каждым годом улучшает свои позиции. Так, в 2019 году Казахстан был на 60 месте, в 2020 году – на 50 месте, а в 2021 году – уже на 45 месте. В свежем рейтинге самых счастливых стран мира за 2022 год Казахстан оказался на 40 позиции топа.

В первую десятку стран вошли: Финляндия, Дания, Исландия, Швейцария, Голландия, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль и Новая Зеландия.

Соседние с Казахстаном страны, по версии World Happiness Report, занимают следующие позиции:

Узбекистан – 53 место;

– 53 место; Кыргызстан – 64 место;

– 64 место; Китай – 72 место;

– 72 место; Туркменистан – 78 место;

– 78 место; Россия – 80 место.

Самый первый Всемирный доклад о счастье был опубликован 1 апреля 2012 года.

Рейтинг самых счастливых стран мира. Инфографика: worldhappiness.report

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1961495-kazahstan-voshel-v-top-40-samyh-schastlivyh-stran-mira/