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Насколько увеличилась численность населения Казахстана

Опубликовано:

Люди переходят улицу
Жители Астаны. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

По состоянию на 1 октября численность населения Казахстана увеличилась до 20 223 218 человек. Женщин в нашей стране на порядок больше, чем мужчин, передает NUR.KZ со ссылкой на Бюро нацстатистики.

На сайте Бюро нацстатистики приводятся данные за 1 октября этого года. Так, численность населения в Казахстане на этот период достигла 20 223 218 человек. Если сравнивать с данными на 1 января, в Казахстане стало почти на 190 тысяч человек больше.

Городское население составляют 12 704 977 человек, сельское - 7 518 241 человек. При этом женщин в Казахстане больше - 10 342 959, а мужчин - 9 880 259.

В республике по-прежнему три города-милионника: Астана (1 502 102 человека), Алматы (2 275 541 человек) и Шымкент (1 246 661 человек).

Напомним, что 1 января в Казахстане проживали 20 033 842 человека. Отмечалось, что общий прирост населения составил 106 072 человека.

16 ноября 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев со знаковым событием: численность населения страны достигла 20 миллионов человек. Произошло это, как выяснилось, 14 ноября в 08:10, 20-миллионными жителями оказались сразу пять детей.

О том, как велись подсчеты для определения 20-миллионных жителей Казахстана, рассказывал замглавы Бюро национальной статистики.

А недавно аналитики сообщили о постепенном "старении" населения страны. Наибольший рост ожидаемой продолжительности жизни зафиксировали в Алматы, Астане, Шымкенте и двух областях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181980-naskolko-uvelichilas-chislennost-naseleniya-kazahstana/

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