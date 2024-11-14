"Ощущение хаоса": застройку Астаны раскритиковали в сенате

Депутат сената Сергей Ершов сегодня на заседании перечислил проблемные вопросы градостроительного развития в Астане, а также предложил свои меры, передает корреспондент NUR.KZ.

Поднял он эти проблемы в своем запросе на имя премьер-министра и акима Астаны.

"Первое - это проблема чрезмерной застройки города жилыми комплексами, которая зачастую осуществляется без должного планирования и контроля.

В качестве примера хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в районе бульвара Нурлы-Жол, ТРЦ "Хан-Шатыр" и жилых домов вокруг многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза". В таких районах активно возводятся жилые комплексы, однако, к сожалению, вокруг них не предусмотрены необходимые элементы социальной инфраструктуры, такие как школы, детские сады медучреждения и спортивные объекты", - сетует сенатор.

В итоге, по словам Ершова, это вынуждает жителей обращаться к услугам перегруженных учреждений, расположенных в других частях города.

Депутат заявил, что темпы строительства жилья всегда должны соответствовать темпам развития социальной инфраструктуры.

Указал он и на нарушение стилистической гармонии в архитектуре новых ЖК.

"В последние годы наблюдается тенденция, когда многие здания строятся без учета общей архитектурной концепции Астаны. Этот подход к застройке нарушает целостность городского ландшафта, создавая ощущение хаоса вместо упорядоченной и продуманной архитектурной среды", - заявил сенатор.

Подчеркнул и проблему нехватки парков и зеленых зон в городе, в том числе в новых жилых районах.

"Многие жилые комплексы ЖК ограждают свои территории заборами и шлагбаумами, что создает дополнительную угрозу для безопасности. В экстренных ситуациях медицинские и спасательные службы могут не суметь добраться до места происшествия из-за этих барьеров, что может привести к трагическим последствиям", - добавил Ершов.

Еще одной важной темой, по его словам, является проблема платных парковок и парковочных мест в ЖК.

В связи с этим депутат Ершов предлагает обеспечить комплексное планирование новых районов с учетом всех необходимых социальных объектов - школ, детсадов, поликлиник и спортивных объектов.

А также установить четкие архитектурные стандарты, которые будут соответствовать уникальному стилю города и гарантировать архитектурную гармонию, ввести ограничение на строительство ЖК без предварительного изучения инфраструктурной потребности района.

Указал он и на необходимость пересмотреть зоны для платных парковок и внедрить их только в тех местах, где есть реальная проблема, равно как и обеспечить проектирование новых ЖК с учетом достаточного количества парковочных мест.

Напомним, в апреле прошлого года на совещании с Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны Женис Касымбек заявил, что будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года. По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Генплан в ноябре прошлого года представили астанчанам.

Между тем в октябре прокуроры выявили 37 незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков. МВД в связи с этим обратились с призывом.

Также напомним, что еще в ноябре 2022 года во время встречи с общественностью в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе.