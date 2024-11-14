Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ощущение хаоса": застройку Астаны раскритиковали в сенате

Опубликовано:

Астана
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат сената Сергей Ершов сегодня на заседании перечислил проблемные вопросы градостроительного развития в Астане, а также предложил свои меры, передает корреспондент NUR.KZ.

Поднял он эти проблемы в своем запросе на имя премьер-министра и акима Астаны.

"Первое - это проблема чрезмерной застройки города жилыми комплексами, которая зачастую осуществляется без должного планирования и контроля.

В качестве примера хотел бы обратить ваше внимание на ситуацию, сложившуюся в районе бульвара Нурлы-Жол, ТРЦ "Хан-Шатыр" и жилых домов вокруг многофункционального комплекса "Абу-Даби Плаза". В таких районах активно возводятся жилые комплексы, однако, к сожалению, вокруг них не предусмотрены необходимые элементы социальной инфраструктуры, такие как школы, детские сады медучреждения и спортивные объекты", - сетует сенатор.

В итоге, по словам Ершова, это вынуждает жителей обращаться к услугам перегруженных учреждений, расположенных в других частях города.

Депутат заявил, что темпы строительства жилья всегда должны соответствовать темпам развития социальной инфраструктуры.

Указал он и на нарушение стилистической гармонии в архитектуре новых ЖК.

"В последние годы наблюдается тенденция, когда многие здания строятся без учета общей архитектурной концепции Астаны. Этот подход к застройке нарушает целостность городского ландшафта, создавая ощущение хаоса вместо упорядоченной и продуманной архитектурной среды", - заявил сенатор.

Подчеркнул и проблему нехватки парков и зеленых зон в городе, в том числе в новых жилых районах.

"Многие жилые комплексы ЖК ограждают свои территории заборами и шлагбаумами, что создает дополнительную угрозу для безопасности. В экстренных ситуациях медицинские и спасательные службы могут не суметь добраться до места происшествия из-за этих барьеров, что может привести к трагическим последствиям", - добавил Ершов.

Еще одной важной темой, по его словам, является проблема платных парковок и парковочных мест в ЖК.

В связи с этим депутат Ершов предлагает обеспечить комплексное планирование новых районов с учетом всех необходимых социальных объектов - школ, детсадов, поликлиник и спортивных объектов.

А также установить четкие архитектурные стандарты, которые будут соответствовать уникальному стилю города и гарантировать архитектурную гармонию, ввести ограничение на строительство ЖК без предварительного изучения инфраструктурной потребности района.

Указал он и на необходимость пересмотреть зоны для платных парковок и внедрить их только в тех местах, где есть реальная проблема, равно как и обеспечить проектирование новых ЖК с учетом достаточного количества парковочных мест.

Напомним, в апреле прошлого года на совещании с Касым-Жомартом Токаевым аким Астаны Женис Касымбек заявил, что будет принят новый генеральный план столицы до 2035 года. По его словам, упор будет сделан на "комфортную среду": улицы столицы озеленят 1 млн деревьев, для зданий будет принят единый дизайн-код.

Генплан в ноябре прошлого года представили астанчанам.

Между тем в октябре прокуроры выявили 37 незаконно строящихся жилых домов, расследуются уголовные дела в отношении 12 застройщиков. МВД в связи с этим обратились с призывом.

Также напомним, что еще в ноябре 2022 года во время встречи с общественностью в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев отметил неудобную планировку зданий и дорог в городе.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187215-oshchushchenie-haosa-zastroyku-astany-raskritikovali-v-senate/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie