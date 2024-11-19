"Это издевательство над людьми": алматинцы высказались о переводе времени (видео)

Жители Алматы недовольны переводом времени, который нарушил привычный ритм жизни и ухудшает, по их словам, самочувствие. Об этом они рассказали в опросе корреспондентам NUR.KZ.

Перевод времени в Казахстане стал темой, которая вызывает множество споров и разногласий среди жителей. Алматинцы, к примеру, недовольны ранним наступлением темноты и неудобствами, которые связаны с этим. Они утверждают, что перевод времени нарушает привычный ритм жизни и вносит дискомфорт в ежедневные занятия.

Александр, один из местных жителей, считает, что эта мера - "большая глупость", создающая множество неудобств. Он отмечает, что привыкший к старому времени организм сталкивается с сопротивлением, ощущая, как его внутренние часы начинают сбиваться.

Александр. Фото: NUR.KZ

"Я считаю, что это большая глупость. Это создает определенные неудобства. Больше всего поражает позиция тех людей, которые инициировали данный вопрос.

Конечно, испытываем неудобства, мы привыкли, что режим жизни был другой.

Сейчас приходится подстраиваться. Я чувствую, что меняются внутренние часы, а организм сопротивляется. Я, конечно, не специалист, но мне никто не запрещает говорить о своих чувствах", - поделился Александр.

Другие отмечают, что из-за перевода времени день становится слишком коротким.

Наталья. Фото: NUR.KZ

"Очень быстро темнеет, и не понимаешь, как жить. Крайне отрицательно об этом думаю. Мне кажется, нужно вернуть прежнее время. На работу ухожу рано утром, а когда возвращаюсь, уже очень темно, хотя на часах только половина пятого. Неприятные ощущения", - говорит Наталья, подчеркивая, что раннее наступление темноты вызывает ощущение дискомфорта и неудовлетворенности на протяжении всего дня.

Одной из главных проблем, которую выделяют горожане, является опасность для детей и подростков. Наиля Ришатовна, обеспокоенная безопасностью молодежи, отмечает, что школьникам и студентам сложно возвращаться домой после второй смены в темное время суток.

Найля Ришатовна. Фото: NUR.KZ

"День укоротился. Меньше успеваешь. Все-таки мы привыкли подольше поспать утром. Больше всего беспокоимся за детей - им очень тяжело. Школьникам сложно возвращаться домой после второй смены в темноте.

За девушек, которые возвращаются домой в темноте одни, тоже волнуемся. Работоспособность снижается, это точно. Все-таки нужно вернуть прежнее время. На здоровье пожилых людях тоже сказывается крайне отрицательно. Я беспокоюсь о молодежи. Нужно думать не так, как удобно депутатам, а о народе", - ,говорит она.

Рашид, работающий с российскими партнерами, отмечает, что перевод времени сократил его рабочий день на час. При этом он не испытывает особых трудностей в своей жизни, но признает, что для детей и школьников изменения создали дополнительные проблемы.

Рашид. Фото: NUR.KZ

"Конечно плохо, что рано темнеет. Недавно я был в Уральске и Усть-Каменогорске - разница большая. Особых трудностей я не заметил, но вот детям и школьникам трудно. Так как я работаю с российскими партнерами, мой рабочий день сократился на час. Поэтому у меня двоякое ощущение, так как раньше я задерживался на работе (из-за большей разницы во времени с Россией - прим. ред.)", - рассказывает Рашид.

К слову, ранее мы показывали, как выглядит световой день в одно и то же время в разных городах Казахстана.

Несмотря на различные мнения, многие жители Алматы единодушны в своем желании вернуть прежнее время.

К примеру, алматинка Жанара выражает сожаление по поводу сокращения дня и невозможности дольше гулять с внучкой. Она считает, что прежний часовой пояс должен быть возвращен, чтобы люди могли наслаждаться полноценным днем.

Жанара. Фото: NUR.KZ

"Хочется, чтобы вернули прежнее время. Быстро темнеет. Хочется днем подольше погулять с внучкой. Это очень неудобно", - поделилась она.

Флюра Мухамедовна, в свою очередь, крайне негативно относится к переводу времени и заявляет, что это "издевательство над людьми". Она чувствует ухудшение самочувствия, не находит в себе сил для активной жизни и считает, что перевод времени оказывает серьезное влияние на настроение и здоровье. "Что это за жизнь такая?" - задается вопросом женщина.

"Это вообще безобразие, это просто издевательство над людьми. Я уже устала об этом говорить. Из-за перевода времени у меня плохое самочувствие, нет настроения, ничего не хочется делать. Что это за жизнь такая?" – рассказывает Флюра Мухамедовна.

Флюра Мухамедовна. Фото: NUR.KZ

Несмотря на разнообразие мнений, алматинцы сходятся в мысли, что изменения в расписании жизни требуют пересмотра. Люди призывают к диалогу и ожидают, что решения, касающиеся перевода времени, будут приниматься с учетом интересов и потребностей граждан.

В первую очередь, отмечают они, необходимо учитывать влияние изменений на безопасность, здоровье и повседневную жизнь граждан.

Так или иначе, вопрос перевода времени продолжает оставаться актуальной темой для обсуждения в Алматы, и, возможно, в будущем будет принято решение, которое удовлетворит большую часть населения.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

С 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC+5. Многие казахстанцы раскритиковали переход, аргументируя это неудобством и расстройствами организма.

7 июня петиция, в которой предлагается отменить перевод времени в Казахстане на час, набрала 50 тысяч голосов граждан и была принята к рассмотрению госорганами.

На публичных слушаниях по рассмотрению петиции "Вернуть время обратно назад" прозвучала научная база перехода на UTC+5, оценка влияния на здоровье казахстанцев. По словам директора департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Алмагуль Кауышевой, уже заметны улучшения в плане снижения заболеваемости людей.

В начале сентября министр торговли и интеграции сообщил, что часовой пояс в Казахстане в ближайшие годы менять не планируют. Позже в Сети появилась новая петиция о часовом поясе. Авторы предлагают перевести время в ряде регионов на два часа вперед.