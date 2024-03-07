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Эзотерика

Игра снежных барсов попала в фотоловушку в Алматинской области (видео)

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Снежный барс
Снежный барс. Иллюстративное фото: James Devaney / Getty Images

Снежные барсы попали в фотоловушку в природном парке "Көлсай көлдері", расположенном в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу парка.

Два снежных барса, резвящихся в снегу, попали в фотоловушку в государственном национальном природном парке "Көлсай көлдері" в Алматинской области. Видео опубликовано на странице природного парка в Facebook.

Cнежный барс, как отмечается в сообщении к видео, был занесен в Красную книгу Казахстана в 1978 году.

Отмечается также, что Казахстан был в числе 12 стран мира, которые в 2013 году в Бишкеке приняли декларацию по сохранению снежного барса и Глобальную программу по сохранению снежного барса и его экосистем.

По итогам 2023 года в парке насчитывалось около 20 особей снежных барсов.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой - из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей - Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау - одного из периферийных хребтов Западного Тянь-Шаня, относительно невысокого и легкодоступного - здесь снежный барс исчез.

В январе мы писали о том, что занесенную в Красную книгу барханную кошку поймали в фотоловушку в Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2065140-igra-snezhnyh-barsov-popala-v-fotolovushku-v-almatinskoy-oblasti-video/

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