"Из унылого мегаполиса – в столицу крутизны": американские туристы восхитились Алматы

Американские журналисты CNN Travel рассказали о своих впечатлениях после поездки в Алматы - они восхитились растущим и развивающимся мегаполисом и назвали его "столицей крутизны", передает NUR.KZ.

На днях они написали большую статью об Алматы под названием "Как унылый советский мегаполис стал столицей крутизны в Центральной Азии". В ней они поделились своими впечатлениями о поездке в город.

Издание отмечает, что за последние годы ряд городов по всему миру изменил свой облик, но ни один из них не смог превзойти Алматы.

"С момента распада СССР крупнейший город Казахстана (население 2,2 миллиона человек и продолжает расти) превратился из унылого, заурядного советского мегаполиса в городскую звезду Центральной Азии", - отмечается в статье.

Американцы обратили внимание на то, что в ходе развития в последние десятилетия город обзавелся одной из самых красивых в мире систем метро и превратился в процветающий банковский и финансовый центр.

Помимо этого, как отмечается в статье, Алматы дополнил свои старинные базары роскошными бутиками и современными торговыми центрами, а традиционную гастрономию превратил в новую кухню, вызывающую восторг у гурманов всего мира.

Еще, по их словам, южная столица Казахстана превращается в культурный и художественный центр Центральной Азии. Здесь уже есть несколько музеев мирового класса.

"Это невероятно удобный для жизни город", - заявил американец Деннис Кин, сторонник сохранения исторических памятников и основатель организации Walking Almaty и проживающий в Казахстане.

Он также рассказал о других достоинствах города.

"Зеленый и чистый. Вам не нужна машина. Общественный транспорт здесь просто фантастический. И это очень большой центр современного искусства и ресторанов в Центральной Азии", - добавил он.

Журналисты также поделились своим мнением о том, что Алматы выиграл от переноса столицы в Астану.

По их словам, "вместо того чтобы обижаться, руководители и жители Алматы нашли общий язык, чтобы доказать, что он все еще превосходит Астану".

Американские журналисты отметили, что за пределами современного города можно получить и "глубокий опыт кочевников", посетив красивейшие места, такие как Кольсай, Каянды, где гостям предложат размещение в юртах.

Современность и традиции сочетаются и в кулинарии - туристы обратили внимание, что шеф-повара взялись за создание "чего-то совершенно нового, уходящего корнями в прошлое".

А в общественных пространствах города, пишут авторы, можно увидеть множество произведений искусства. Метро Алматы славится своими искусно оформленными станциями, в частности "Жибек Жолы" с мозаикой "Чудеса древнего мира", красочной витражной яблоней на "Алмалы" и традиционной сценой казахской свадьбы на "Ауэзове".

Поразили американских гостей и музеи, где бережно относятся к произведениям искусства разных эпох.

Недавно мы сообщали, что по просьбам жителей на заброшенном участке в микрорайоне Алатау города Алматы построен новый сквер. На территории сквера проведены сети водоснабжения, наружное освещение для обеспечения безопасности, а также предусмотрено техническое помещение для обслуживания объектов инфраструктуры.

В конце прошлого года в Алматы также завершилось благоустройство парка имени Ганди. Там появились беседки с освещением, беговая дорожка и многое другое.

Еще мы писали, что аллею на проспекте Абая обновили в Алматы. Авторы проекта отмечали, что там для удобства жителей и гостей города предусмотрены разнообразные зоны отдыха: вдоль аллеи установлены качели, которые позволят студентам и пенсионерам приятно провести время на свежем воздухе.