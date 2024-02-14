Любопытного снежного барса поймала фотоловушка в ВКО (видео)

На востоке Казахстана в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки попал гуляющий посреди ночи снежный барс. Кадры показали представители лесничества, передает NUR.KZ.

Видео со снежным барсом было опубликовано в Instagram-аккаунте Катон-Карагайского ГНПП.

На кадрах, сделанных ночью, можно заметить дикого зверя, который гуляет возле невысокой скалы. Видно, как барс подошел к уступу, чтобы обнюхать его.

Как сообщили представители нацпарка, видео было сделано фотоловушкой, установленной в Арчатинском лесничестве.

Ранее мы показывали кадры "пойманных" видеокамерой ирбисов из других частей Казахстана. Например, зверя видели в Алматинской области, также один из них в марте 2022 года попал на видео в районе Шымбулака в Алматы.

Также весной прошлого года в горах нашли изможденного снежного барса. Его привезли в алматинский зоопарк для оказания ветеринарной помощи. После прохождения обследования, карантина, лечения и реабилитации барс возвращен в природу.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник, ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой – из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

Снежный барс в 1978 году был занесен в Красную книгу Казахстана. Реальной угрозой для всех крупных животных, в том числе и для ирбиса, в настоящее время является строительство автомобильных дорог, развлекательных центров, горнолыжных курортов и других объектов инфраструктуры.

В декабре 2023 года в Минэкологии сообщали, что количество снежных барсов в Казахстане составляет более 180 особей.