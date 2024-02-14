Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Любопытного снежного барса поймала фотоловушка в ВКО (видео)

Опубликовано:

Снежный барс возле уступа скалы
Снежный барс. Кадр из видео: instagram.com/katonkaragai.semi

На востоке Казахстана в Катон-Карагайском нацпарке в объектив фотоловушки попал гуляющий посреди ночи снежный барс. Кадры показали представители лесничества, передает NUR.KZ.

Видео со снежным барсом было опубликовано в Instagram-аккаунте Катон-Карагайского ГНПП.

На кадрах, сделанных ночью, можно заметить дикого зверя, который гуляет возле невысокой скалы. Видно, как барс подошел к уступу, чтобы обнюхать его.

Как сообщили представители нацпарка, видео было сделано фотоловушкой, установленной в Арчатинском лесничестве.

Ранее мы показывали кадры "пойманных" видеокамерой ирбисов из других частей Казахстана. Например, зверя видели в Алматинской области, также один из них в марте 2022 года попал на видео в районе Шымбулака в Алматы.

Также весной прошлого года в горах нашли изможденного снежного барса. Его привезли в алматинский зоопарк для оказания ветеринарной помощи. После прохождения обследования, карантина, лечения и реабилитации барс возвращен в природу.

Как говорится на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник, ирбис занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его ареала, остается слабой – из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской.

Снежный барс в 1978 году был занесен в Красную книгу Казахстана. Реальной угрозой для всех крупных животных, в том числе и для ирбиса, в настоящее время является строительство автомобильных дорог, развлекательных центров, горнолыжных курортов и других объектов инфраструктуры.

В декабре 2023 года в Минэкологии сообщали, что количество снежных барсов в Казахстане составляет более 180 особей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2060837-snezhnogo-barsa-poymala-fotolovushka-v-vko-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.