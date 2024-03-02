Снежного барса засняли на склоне Шымбулака (видео)

Снежного барса заснял очевидец, отдыхавший в районе горного курорта "Шымбулак": животное забиралось на склон в темное время суток. Видео появилось в соцсетях, передает NUR.KZ.

Жители, отдыхавшие на Шымбулаке, увидели снежного барса, забиравшегося на заснеженный склон в темное время суток. Видеоролик очевидца опубликовали в Instagram-профиле krispnews.kz.

К слову, снежные барсы часто попадают в объектив камер по всему Казахстану. Например, недавно одного такого запечатлел объектив фотоловушки в Катон-Карагайском нацпарке на востоке страны.

По информации на официальном сайте Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия, как хищник, ирбис (он же – снежный барс) занимает в экосистемах вершину трофической пирамиды и, являясь обитателем высокогорий, служит своего рода индикатором их состояния.

Степень изученности снежного барса в Казахстане, как и в других странах его обитания, остается слабой – из-за низкой плотности населения ирбиса, труднодоступности местообитаний и скрытного образа жизни.

В Казахстане ареал ирбиса охватывает Тянь-Шань, Жетысуский (Джунгарский) Алатау, Тарбагатай, Саур и Алтай, в пределах четырех административных областей – Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской. К середине прошлого столетия ареал сократился за счет Сырдарьинского Каратау – здесь снежный барс исчез.

Реальной угрозой для всех крупных животных, в том числе и для ирбиса, в настоящее время является строительство автомобильных дорог, развлекательных центров, горнолыжных курортов и других объектов инфраструктуры.