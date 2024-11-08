Спасатели вновь предупредили астанчан о сильном ветре

Жителей Астаны вновь предупредили о непогоде - в городе ожидаются сильный ветер и метель, сообщили в столичном департаменте по ЧС, передает NUR.KZ.

Спасатели заявили, что согласно прогнозу РГП "Казгидромет" 9 ноября в Астане ожидается метель. Также прогнозируется порывистый сильный ветер: 15-20 м/с, временами - 23-28 м/с.

В воскресенье, 10 ноября, в городе также сохранится сильный ветер до 23-28 м/c, вместе с этим ожидается снег.

Напомним, что в Астане несколько дней наблюдается непогода - 6 ноября в городе поднялся сильный ветер, из-за него опрокинулась автобусная остановка, сообщили в пресс-службе акимата столичного района Алматы.

Также разбились стекла другого остановочного комплекса.

Спасатели предупредили астанчан о порывах ветра 30 м/c. Кроме того, они дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя в плохую погоду. В соцсетях появился видеоролик, на котором группу школьников уносит ветром. Детям пришлось хвататься за металлические ограждения, чтобы устоять.

Также астанчане показали, с чем еще столкнулись во время сильного ветра. Очевидцы сняли последствия непогоды.

Из-за плохой погоды возникли задержки в аэропорту Астаны - об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы.

В связи с непогодой в среду столичным школьникам сократили занятия. Удаленно вчера учились ребята с нулевого по седьмой класс, а также некоторые учащиеся второй смены.

Также вчера некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра.

Накануне аким города Женис Касымбек сообщил о том, что вчера было объявлено локальное ЧС из-за непогоды.