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Спасатели вновь предупредили астанчан о сильном ветре

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Сильный ветер сломал зонт
Ветер. Иллюстративное фото: Ying Tang/NurPhoto via Getty Images

Жителей Астаны вновь предупредили о непогоде - в городе ожидаются сильный ветер и метель, сообщили в столичном департаменте по ЧС, передает NUR.KZ.

Спасатели заявили, что согласно прогнозу РГП "Казгидромет" 9 ноября в Астане ожидается метель. Также прогнозируется порывистый сильный ветер: 15-20 м/с, временами - 23-28 м/с.

В воскресенье, 10 ноября, в городе также сохранится сильный ветер до 23-28 м/c, вместе с этим ожидается снег.

Напомним, что в Астане несколько дней наблюдается непогода - 6 ноября в городе поднялся сильный ветер, из-за него опрокинулась автобусная остановка, сообщили в пресс-службе акимата столичного района Алматы.

Также разбились стекла другого остановочного комплекса.

Спасатели предупредили астанчан о порывах ветра 30 м/c. Кроме того, они дали ряд рекомендаций, как обезопасить себя в плохую погоду. В соцсетях появился видеоролик, на котором группу школьников уносит ветром. Детям пришлось хвататься за металлические ограждения, чтобы устоять.

Также астанчане показали, с чем еще столкнулись во время сильного ветра. Очевидцы сняли последствия непогоды.

Из-за плохой погоды возникли задержки в аэропорту Астаны - об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани столицы.

В связи с непогодой в среду столичным школьникам сократили занятия. Удаленно вчера учились ребята с нулевого по седьмой класс, а также некоторые учащиеся второй смены.

Также вчера некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра.

Накануне аким города Женис Касымбек сообщил о том, что вчера было объявлено локальное ЧС из-за непогоды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185014-spasateli-vnov-predupredili-astanchan-o-silnom-vetre/

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