Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Ситуацию с задержками некоторых рейсов объяснили в аэропорту Астаны

Опубликовано:

Аэропорт Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В аэропорту Астаны сегодня задерживаются некоторые рейсы на вылет и прилет. В пресс-службе столичной воздушной гавани корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности.

Всего, по данным пресс-службы воздушной гавани, на вылет задерживается один рейс - в Алматы.

На прилет - 6:

  • КС7326 Шымкент - Астана;
  • DV1703 Алматы - Астана;
  • DV5368 Камбоджа - Астана;
  • KC294 Абу-Даби - Астана;
  • DV804 Прага - Астана;
  • DV722 Актобе - Астана.

Отмечается, что рейсы задерживаются не из-за погодных условий.

Напомним, что сегодня в Астане начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. В связи с непогодой школьникам второй смены сократили занятия. Сильный ветер ожидается в столице и завтра, 7 ноября.

Отметим, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане - сообщалось, что в столице утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Также говорилось об усилении ветра - юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Сегодня горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184069-situaciyu-s-zaderzhkami-nekotoryh-reysov-obyasnili-v-aeroportu-astany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie