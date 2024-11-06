Ситуацию с задержками некоторых рейсов объяснили в аэропорту Астаны

В аэропорту Астаны сегодня задерживаются некоторые рейсы на вылет и прилет. В пресс-службе столичной воздушной гавани корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности.

Всего, по данным пресс-службы воздушной гавани, на вылет задерживается один рейс - в Алматы.

На прилет - 6:

КС7326 Шымкент - Астана;

DV1703 Алматы - Астана;

DV5368 Камбоджа - Астана;

KC294 Абу-Даби - Астана;

DV804 Прага - Астана;

DV722 Актобе - Астана.

Отмечается, что рейсы задерживаются не из-за погодных условий.

Напомним, что сегодня в Астане начался снегопад, также ветер усилился до 30 м/с. В связи с непогодой школьникам второй смены сократили занятия. Сильный ветер ожидается в столице и завтра, 7 ноября.

Отметим, что накануне синоптики объявили штормовое предупреждение в Астане - сообщалось, что в столице утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Также говорилось об усилении ветра - юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Сегодня горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла.