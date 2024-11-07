В Астане сняли на видео, как детей уносит ветром

Очевидцы сняли на видео, как сильный ветер в Астане сносил детей, идущих по улице - накануне на столицу обрушилась непогода, спасатели предупреждали о порывах ветра свыше 30 м/с, передает NUR.KZ.

Кадрами из Астаны поделился в TikTok пользователь daurengooo. На них видно как четверо детей идут по улице, однако усилившийся ветер буквально сносит их. Детям пришлось хвататься за металлические ограждения, чтобы устоять.

Также пользователь показал, как от ветра сильно раскачивались дорожные знаки.

Видео было опубликовано накануне, 6 ноября.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, вчера горожане в соцсетях показали последствия непогоды - в центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбиты стекла. А служба "112" оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через SMS.

В связи с непогодой накануне к жителям Астаны обратились спасатели. Также стало известно, что в городе сократили уроки.

Еще накануне в аэропорту Астаны из-за непогоды наблюдались задержки рейсов.

А сегодня школьников перевели на удаленку из-за сохранившейся в столице непогоды - сначала онлайн отправили учиться школьников первой смены, а после было решено оставить дома и учеников второй смены.