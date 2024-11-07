Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Некоторые районы Астаны остались без света из-за порывистого ветра

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Электрическая лампочка
Контур электрической лампочки в темноте: Freepik / pvproductions

В районах Алматы и Сарыарка в Астане жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения в столице, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Ураган обрушился на Казахстан: как в регионах переживали непогоду (видео)

Как сообщает пресс-служба АО "Астана-РЭК", из-за сильного порывистого ветра поступает множество заявок от потребителей, преимущественно из частного сектора.

"В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях в районах Сарыарка и Алматы (мкр. Юго-Восток, правая сторона).

Для оперативного устранения последствий непогоды организовано круглосуточное дежурство: работают 12 оперативных и 12 ремонтных бригад, задействованы 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении коммунального предприятия.

Сейчас, как заверили в компании, проводятся работы для оперативного восстановления электроснабжения в Астане.

Накануне в Астане было объявлено штормовое предупреждение. Непогода обрушилась на столицу - астанчане в соцсетях делились последствиями стихии. В центре Астаны из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там были разбиты стекла.

А служба "112" оповестила жителей Астаны об усилении ветра до 30 м/c через SMS.

Тогда же спасатели призвали астанчан соблюдать меры безопасности. Также стало известно о сокращении уроков в школах Астаны.

Из-за погодных условий накануне также были задержки авиарейсов.

Сегодня утром стало известно, что школьников и первой, и второй смены школ Астаны переводят на дистанционное обучение. Это также связано с непогодой.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2184416-nekotorye-rayony-astany-ostalis-bez-sveta-iz-za-poryvistogo-vetra/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie