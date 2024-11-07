Все летало и падало: с чем столкнулись астанчане во время сильного ветра (видео)

Астану постепенно накрывает непогода с приближением зимы. Вчера в столице начался сильный снегопад, в течение дня усилился ветер до 30 м/с, который повредил некоторые строения по городу, пишет NUR.KZ.

В связи с непогодой в среду столичным школьникам сократили занятия. Удаленно сегодня учились ребята с нулевого по седьмой класс, а также некоторые учащиеся второй смены.

В соцсетях появился видеоролик, на котором группу школьников уносит ветром. Детям пришлось хвататься за металлические ограждения, чтобы устоять.

Вчера сильный ветер, накрывший Астану, повредил строения и автомобили, сорвал крыши, заборы. В соцсетях появились видео очевидцев. На одном из таких кадров "улетает" беседка. Видео опубликовали в Instagram-профиле Astanovka98.

На улетевшую в сторону деревянную беседку во дворе посетовал один из местных жителей.

В другом видео куски острых плит с облицовки фасада упали на лобовое стекло авто, также показаны упавшие стекла и качающаяся крыша на остановке и другие последствия сильного ветра.

Сегодня в Астане обещают продолжение снегопада. Днем столбики термометров покажут до -3 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра - 15,6 м/с.

Между тем часть районов столицы сегодня осталась сегодня без света из-за порывистого ветра.

Ранее в МЧС предупреждали, что на большей части Казахстана ожидается ухудшение погоды - сильные осадки, похолодание, усиление ветра и гололед. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.