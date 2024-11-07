Онлайн или офлайн: как будут учиться школьники Астаны в пятницу

В свете недавних погодных "капризов" у некоторых астанчан встает вопрос – нужно ли в пятницу вести ребенка в школу. Ситуацию разъяснили в центре реагирования столичного акимата, передает NUR.KZ.

"Занятия в школах города для учащихся первой смены не отменяются", – коротко говорится в сообщении Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны в Telegram.

Тем временем в "Казгидромете" предупреждают: в Астане завтра скорость ветра составит от 9 до 14 м/с, ночью ожидается порывистый ветер силой 15-20 м/с.

Ожидается переменная облачность; ночью – снег, низовая метель; днем – небольшой снег.

Температура воздуха ночью – 6-8, днем – 4-6 градусов мороза.

Напомним, некоторые школьники в Астане сегодня учились онлайн. Речь шла об учащихся 0-7 классов первой смены и 0-9 классов – второй.

Причиной стали погодные условия: в четверг в Астане поднялся настоящий ураган. Мы делились видеокадрами того, как ветер в буквальном смысле сдувает беседку с детской площадки и как он мешает детям передвигаться по улице.

Вместе с тем некоторые горожане лишились света: на фоне непогоды в городе наблюдались отключения электричества. А в аэропорту тем временем задерживались рейсы.

Аким Женис Касымбек в ходе сегодняшней встречи с жителями заявил, что в городе "объявлено локальное ЧС".